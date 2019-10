Destacan la necesidad de actualizar el sistema penal juvenil, trabado en el Congreso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Casares, destacó hoy la necesidad de actualizar las normas vinculadas a la existencia de un sistema penal juvenil, iniciativa que fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso y cuyo tratamiento quedó trunco en virtud del debate del artículo que establecía la edad de imputabilidad de los menores.



El tema resurgió luego de que el sábado pasado un chico de 13 años hirió a un policía en la cabeza con un cuchillo, en San Isidro, lo que derivó en que el uniformado debió ser intervenido quirúrgicamente.



En tanto, el menor, fue reducido por otros policías que se encontraban en el lugar, mediante un tiro en una pierna.



El chico argumentó que había sido enviado por adultos para "matar policías", y esta última secuencia del hecho se viralizó en un video que fue grabado por los efectivos.



Días más tarde, la fiscal Rosa Gómez Zambade, del Fuero Penal Juvenil de San Isidro, consideró que el menor es inimputable, por lo que resolvió que quede bajo la custodia de su tío.



Casares explicó a Télam que en casos como este, con el sistema vigente, "es imposible siquiera abrir una investigación ya que al ser inimputable el menor, no se abre un proceso. La Justicia tiene dos caminos: o el joven termina institucionalizado, o se lo manda a su casa (que es lo que sucedió), pero no hay investigación".



Casares añadió que "es imperioso que el Estado de respuestas a este tipo de situaciones que tienen que tener una consecuencia, pero el primer gran problema es que no hay un sistema de responsabilidad penal adecuado".



"Sin embargo, el Ministerio ha hecho un trabajo durante más de dos años para dar respuestas a estas situaciones, que fue enviado al Congreso y terminó parado por el debate de un artículo, cuando todo puede ser debatido y mejorado", explicó.



También recordó que "si bien la iniciativa tiene estado parlamentario, su tratamiento no continuó pese a que es necesario tener una normativa que permita establecer una respuesta rápida a estos casos tan violentos, pero también a otros, que van desde el primer pequeño hurto o robo".



"El proyecto establece una respuesta socioeducativa y un seguimiento de ese chico que está en una situación de vulnerabilidad a fin de tomar medidas y cortar el circulo del delito", dijo.



El funcionario añadió que el sistema vigente "tampoco sirve para el punto de vista garantista, porque no da la posibilidad al menor, de que se abra una investigación y tenga siquiera un debido proceso".



"En conclusión, la normativa actual no le sirve a nadie, y además es obsoleta", dijo.



Por otra parte, recordó la "Propuesta N 5 que el presidente Mauricio Macri difundió días pasados en las redes -en el marco de las acciones de un eventual futuro gobierno-, resaltó que necesitamos que el Congreso apruebe la reforma del Código Penal y el sistema de responsabilidad penal".



"Dar respuesta a estas situaciones tiene que ver con superar la impunidad, pero es un debate que hoy pasa por el Congreso y esto sigue siendo necesario", recordó Casares.



El anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil enviado por el Poder Ejecutivo ingresó en marzo de este año a la Cámara de Diputados y fue tratado en mayo, pero su debate quedó trabado por no contar con mayoría.



Contempla modificaciones que apuntan a la contención de menores que entren en conflicto con la ley, e incluye una reducción, a 15 años, de la edad de imputabilidad en caso de delitos con penas superiores a 15 años de prisión.



La iniciativa propone una modificación del denominado "Régimen Penal de la Minoridad", establecido en la Ley N° 22.278 y sus modificatorias y, según sus fundamentos, busca crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil acorde a los estándares internacionales en la materia.



Asimismo, apunta a actualizar el sistema penal que todavía se rige por un decreto de la última dictadura militar.