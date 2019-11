Detectan otro caso de tuberculosis en un colegio de La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una joven estudiante que cursa su 5° año en la Escuela Media N° 14 "Carlos Vergara" de la ciudad de La Plata fue internada por contraer tuberculosis, informaron hoy fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación.



Los voceros precisaron que el diagnóstico de la alumna, que cursa en el turno tarde en esa institución del barrio norte, fue confirmado por profesionales del Hospital Rossi, donde se sometió a estudios médicos y en donde ya recibe un tratamiento.



El caso no requirió que se suspendan las clases, pero sí se aplicó el protocolo dispuesto por Epidemiología, que incluye ventilación e higiene, y evaluar el grupo de pertenencia.



Así, desde la institución educativa explicaron que "la situación está bajo control y no implica riesgo para la comunidad educativa".



Se trata del segundo caso que se registra en la capital bonaerense, dado que semanas atrás un joven de la Escuela Técnica N° 8 de Tolosa también contrajo esa enfermedad.



La tuberculosis es una enfermedad curable y prevenible causada por una bacteria conocida como bacilo de Koch, que afecta principalmente a los pulmones.



Una persona con tuberculosis que no esté en tratamiento puede contagiar a otras personas al estornudar, toser o escupir ya que al hacerlo elimina bacterias al aire que pueden entrar a los pulmones de otras personas.



Por lo tanto, indicaron que si alguien presenta como síntomas tos, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso se recomienda una consulta al médico.