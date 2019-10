Detienen a tres policías por falsedad en un acta: uno le había vendido un terreno a "Los Monos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tres policías de Rosario fueron detenidos como acusados de falsear un acta de procedimiento utilizada en un juicio y uno de ellos de haber vendido un terreno a uno de los líderes de la banda "Los Monos", informaron hoy fuentes judiciales.



Los oficiales fueron apresados anoche por orden de los fiscales Rodrigo Santana, de la Unidad de Flagrancia, y Paola Aguirre, de la Oficina de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA).



Según explicaron los fiscales, están involucrados en la presunta falsedad de un acta de procedimiento del 16 de noviembre de 2016, cuando detuvieron a un hombre en las afueras de Rosario con un auto robado y un arma.



El detenido en esa oportunidad fue internado en un hospital público por enfermedad, del que se evadió el 16 de diciembre del mismo año.



El hombre, identificado como Alejandro C., fue recapturado el 5 de mayo de 2017 cuando conducía un Peugeot 408 robado en La Plata, y finalmente lo llevaron a juicio en el que recibió una pena de 11 años de prisión por los delitos de encubrimiento simple (2 hechos) y portación ilegal de arma de fuego.



Durante el proceso, el acusado dijo que la primera vez había sido detenido por dos policías, uno varón y otra mujer, y que no llevaba armas, lo cual colisionaba con el acta de procedimiento policial.



El acta estaba firmada por los oficiales Cristian Fernández y Darío Basualdo, quienes ratificaron su validez durante el juicio, al igual que el subcomisario Jorge Ayala, quien rubricó el acta porque presuntamente llegó al lugar de la detención poco más tarde en otro patrullero.



Los fiscales solicitaron medidas que confirmarían la presunta falsedad del acta, por lo que pidieron el arresto de los tres oficiales que mañana serán acusados por falsedad ideológica, falso testimonio, encubrimiento e incumplimiento de los debes de funcionario público.



Uno de ellos, el comisario Basualdo, alcanzó notoriedad pública en 2013 cuando era jefe de la seccional 6ta de Rosario y se conoció que le había vendido un terreno a Ramón Ezequiel Machuca, alias "Monchi Cantero", uno de los jefes de la violenta narcobanda rosarina "Los Monos".



Entonces, el juez Juan Carlos Vienna, que investigaba a "Los Monos", allanó una vivienda ubicada en la localidad santafesina de Funes, lindera con Rosario, que estaba a nombre de Machuca, y se conoció que un año antes se la había vendido Basualdo.



"En ese momento no conocía a Machuca, no sabía quién era", se descargo el comisario, quien dejó la seccional por sentirse "bajoneado".



Si bien en aquella oportunidad se presentó al juzgado, quedó desligado de la causa que el año pasado llevó a varios miembros de "Los Monos" a la cárcel.