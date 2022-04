Detuvieron a dos jóvenes por intentar robar un celular, pero no serán juzgados en Flagrancia

Dos jóvenes quedaron detenidos luego de intentar robar un celular, de acuerdo a lo que manifestaron desde Relaciones Policiales.

El hecho ocurrió en calle Díaz y Santa Cruz, en el departamento Chimbas. Hasta allí llegaron los efectivos policiales que entrevistaron a la damnificada, una mujer de apellido Ferreira, de 37 años.

La señora manifestó que estos dos chicos le quisieron robar su teléfono. El ayudante fiscal llegó hasta ese sitio, pero no procedió a desarrollar el procedimiento del Sistema Especial de Flagrancia, debido a que entendió que no atrapó a los ladrones in fraganti. Sin embargo, dio intervención a la Justicia Ordinaria.

Los implicados tienen 18 y 14 años. El primero de ellos es de apellido Torrejón, mientras que del segundo no trascendió ningún dato filiatorio debido a su edad. Este último quedó vinculado a una contravención por infracción de los artículos 117 y 118. Posteriormente, fue entregado a sus padres.

Intervino personal de la Comisaría 26º.