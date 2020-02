Detuvieron por violencia de género a un exarquero de Sportivo Desamparados

El exarquero de Sportivo Desamparados, Matías Sambor, quedó detenido este viernes por una causa de violencia de género.

“Mis hijas quedaron sin techo gracias al gran padre que tienen, nuevamente desobedeció una orden judicial (prohibición de acercamiento), ingreso a mi casa y nuevamente me golpeó”, publicó el martes pasado su expareja, Andrea Arroyo, en las redes sociales.

“Lo hizo el sábado a las 16:30. Eso no es todo, volvió a las 23. No tiene límites. Nosotras en la calle, mis cosas tiradas, cositas que adquirí con todo esfuerzo. Todo mío. A una semana de empezar las clases. Juro que no doy más, me quedé sin fuerzas”, agregó.

Luego de la denuncia, el juez en lo Correccional Matías Parrón tomó la decisión de detenerlo.