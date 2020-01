Días y horarios de la reanudación de la Primera Nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El líder de la Zona B de la Primera Nacional, San Martín de Tucumán, recibirá el domingo 9 de febrero a las 18 a Almagro, en el partido destacado de la decimosexta fecha del principal torneo de ascenso del fútbol argentino, que se reanudará con el arranque de la segunda rueda del certamen.



El programa completo de la decimosexta fecha, es el siguiente:



Zona A:



Viernes 7 de febrero:



A las 17.05: Barracas Central vs Guillermo Brown de Puerto Madryn.



A las 21.00: Temperley vs Estudiantes de Río Cuarto



Sábado 8 de febrero:



A las 17.30: Estudiantes de Buenos Aires vs Atlético Mitre de Santiago del Estero.



A las 19.05: Platense vs Ferro Carril Oeste



A las 20.00: San Martín de San Juan vs Belgrano de Córdoba



Domingo 9 de febrero:



A las 17.05: Deportivo Morón vs Nueva Chicago



A las 19.00: Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs Alvarado de Mar del Plata



A las 20.00: Independiente Rivadavia de Mendoza vs Atlanta



Zona B:



Viernes 7 de febrero:



A las 19.05: Quilmes vs Tigre



A las 21.00: Atlético de Rafaela vs Brown de Adrogué



A las 21.30: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Deportivo Riestra



Sábado 8 de febrero:



A las 17.00: Defensores de Belgrano vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza.



A las 17.05: All Boys vs Chacarita Juniors



Domingo 9 de febrero:



A las 18.00: San Martín de Tucumán vs Almagro



A las 19.00: Instituto de Córdoba vs Villa Dalmine



Lunes 10 de febrero:



A las 20.30: Ramón Santamarina de Tandil vs Sarmiento de Junín.