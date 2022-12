Dibu Martínez, íntimo: su esposa reveló cómo es realmente el arquero

El arquero de la Selección Argentina, Dibu Martínez, es considerado un héroe en muchos sentidos. Lo hizo en la Copa América y fue protagonista cuando la selección de Lionel Scaloni eliminó por penales a Holanda, clasificándose a las semifinales del Mundial de Qatar 2022. En esta ocasión, también lo es para su esposa, Mandinha, quien reveló detalles sobre su historia de amor y cómo conocieron a Emiliano.

Durante una entrevista para Telefé, la esposa de Dibu Martínez comenzó contando: “Mis padres tenían un restaurante en Londres, que era conocido por los jugadores del Arsenal y él empezó a venir cuando tenía 17 o 18 años. En ese momento estaba en la universidad y vine a trabajar en el negocio para ayudar a mis padres. Entonces, los fines de semana Emi estaba allí. Fue muchas veces y estuve trabajando. Era muy tímido. Y yo también. Conocí a un amigo suyo y lo vi varias veces en la calle y como es sudamericano pensé que podría saludarme”.

Publicidad

"Mi apartamento estaba al lado del de Emi. Iba caminando al trabajo y caminé frente a él, y le pregunté a su amigo: '¿Por qué baja la cabeza cada vez que me ve?' Pensé que estaba ampliado, porque no te cuesta nada decir 'hola'. Empezó así, porque hablé con su amigo y al final Emi me mandó un mensaje para decirme: 'No soy grande, me da vergüenza, pero si quieres, vamos a tomar un café'. Y bueno, tomamos un café, luego salimos a cenar varias veces”, agregó Mandinha.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Continuando con el diálogo con Jésica Cirio, la pareja de Dibu Martínez destacó: “La primera vez que entró a mi casa recuerdo que era tan alto que pensé: ‘No puedo estar con él, es súper alto, soy una niña’. ' Siempre fue muy dulce. Es muy lindo. Siempre pensé que era el más lindo del mundo. Pero él siempre fue tan dulce conmigo. No eres una persona que te regala cosas caras. Me da una flor, me escribía cartas. Tengo tus cartas guardadas”.

¿El Dibu Martínez le pudo hacer upa a su hija?

“Tuve a Santi en un hospital público de Londres, me hicieron esperar 30 horas. Fueron 30 horas de parto y luego me dejaron esperando, ya Santi se le paró el corazón. Entonces fue una cesárea de emergencia. Fue un año muy difícil para mí. No sé si fue porque él fue el primero y ahora entiendo más porque yo era una persona que trabajaba, tenía libertad, viajaba mucho y después de tener un bebé te sientes un poco atrapada. Con Ava, ahora que la tenía, aprendí que no era para eso. Con Ava tuve un buen parto y fui feliz”, agregó.

Hay que recordar que el arquero argentino del Aston Villa no pudo estar presente en el nacimiento de su hija por el compromiso de la Copa América en el Maracaná, donde la Selección Argentina derrotó a Brasil en la histórica final. “Por suerte Emi estuvo en todo momento, porque en el hospital me dejaron tenerlo por videollamada y sentí que estaba ahí, por eso fue muy lindo. Estaba llorando y no dejaba de comer”, confesó Mandinha para terminar.