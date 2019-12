Diego Fuentes: "Son estos héroes anónimos que trabajan por la sociedad"

El director de DIARIO HUARPE, Diego Fuentes, y la gerenta de Broker Andino, Gabriela Carranza, principales organizadores del concurso Sanjuanino Solidario 2019, se mostraron satisfechos por la realización de la tercera edición de este evento que cerró el martes por la noche con la gala en el Teatro del Bicentenario.

“Cada vez es más convocante la idea, cada vez las historias son más emocionantes y nos movilizan más. Así que nosotros nos juntamos por una causa noble y por ayudar a otras personas que ayudan”, afirmó Carranza. “Hemos venido a apoyar esta idea desde la parte privada y notado gran convocatoria de otras empresas que vinieron a sumar su granito de arena para ayudar. Todo esto superó las expectativas, salió todo muy bien, mejor de lo que esperábamos”, concluyó.

Por su parte, Fuentes señaló: “La verdad que estamos muy contentos por cómo se desarrolló, el apoyo que tuvimos de la sociedad en su conjunto. Hablamos de miles de sanjuaninos que se sumaron a la votación, mirando las historias, sumándose desde otros ámbitos a ayudar. También el apoyo de la parte privada en una época de la historia del país muy complicada, y que se sumen con aportes de dinero a ayudar estas causas la verdad que es muy gratificante”.

Asimismo, el titular de DIARIO HUARPE contó que “antes de arrancar con la votación uno de los finalistas me decía que ya estaba recibiendo ayuda de personas que habían visto la historia. Yo creo que lo importante es dar la difusión, visibilizar los casos porque muchos de ellos la sociedad no los conoce porque no son grandes instituciones. Son estos héroes anónimos que vamos a encontrar en un barrio, trabajando en el Penal y que lo hacen a pulmón con amor y corazón día a día”.

“La función de los medios en su conjunto tiene que ser mostrar estas historias y poder ser nexo entre empresas, instituciones y Gobierno para que puedan ellos ser el sostén de esa acción solidaria que llevan adelante. Esperemos que muchas más empresas y ciudadanos se sumen a estas causas de estas nobles personas”, cerró.