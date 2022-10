El triunfo ante Círculo Deportivo la cambió la cara y mostró otra realidad a Desamparados. Los goles conseguidos para el 3-0 lo sacaron del último lugar de la Zona A del Federal A, pero continúa en zona de descenso directo a falta de dos fechas. El domingo enfrentará a Liniers en Bahía Blanca (los separan 4 puntos con 6 en juego), que también busca zafar de todo, en una verdadera final ante el equipo del cual es hincha Lautaro Martínez.

El delantero del Inter de Italia y la Selección Argentina de Scaloni surgió futbolísticamente en Liniers, el club de sus amores y de su ciudad natal. Y actualmente colabora con el club económicamente en agradecimiento a todo lo que le dio hasta su explosión en Racing para luego emigrar a Europa.

Para Ricardo Dillon, el entrenador de Desamparados, la victoria del fin de semana pasado es el resumen de un crecimiento. “Venimos encontrando el fútbol, en el segundo tiempo tuvimos claridad, jugar más al fútbol, saltamos a jugadores de buen pie y ganamos bien”.

Ante eso, se desprende que Sportivo encarará el partido ante Liniers con otra cabeza. Los bahienses, de una gran remontada en las últimas fechas, se juega quedar fuera de los equipos que van a perder la categoría, que es el torneo que jugó toda la temporada. Y mucho más necesitado esta Desamparados, por ello es que el DT puyutano tiró que “no confío en lo extrafutbolístico”, y se refirió a la influencia del “Toro” Martínez por medio de todo el poder económico que maneja.

“Dios quiera que no haya nada raro y que no le funcione el teléfono a Lautaro Martínez”, tiró Dillon abriendo el paraguas, pero a la vez alertando a la dirigencia de Liniers que no utilicen estrategias fuera de lo futbolístico para ganar, zafar del descenso y complicar a Sportivo cuando al campeonato le va a quedar luego una sola fecha (ante Juventud Unida de San Luis).

“Es nuestra oportunidad para sacar la cabeza, pasamos a Camioneros, estamos a un punto de Huracán. Estamos con fe y mano a mano, tengo mucha confianza en el equipo. Lo único en lo que no confío es en lo extrafutbolístico”, reiteró el “Flaco”, quien confía en su plantel, pero puso dudas sobre el accionar de Liniers y la influencia del “Toro”.