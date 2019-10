Diputada kirchnerista desmintió que su sector haya boicoteado un informe contra el chavismo

Hace 1 año

La titular de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, Cecilia Merchán, replicó hoy una denuncia del macrismo que ayer aseguró que el bloque kirchnerista y sus aliados habían bloqueado el debate sobre el Informe de Michelle Bachelet en torno de Venezuela. Con el fin de “rechazar esta campaña de noticias falsas, aclarar la campaña de prensa que se da sobre un tema tan importante como el que sufre hoy el Pueblo Bolivariano de Venezuela, y al constante descrédito a este parlamento por algunos medios de comunicación me veo en la necesidad de salir a aclarar la verdad”, manifestó hoy Merchán a través de un comunicado. Las “versiones divulgadas en distintos medios, que provienen de parlamentarios de Juntos por el Cambio" y sostienen que el bloque impidió “el debate sobre el Informe Bachelet ( ) no son son verdaderas de los hechos sucedidos en la Comisión ni en el Pleno”, desmintió la parlamentaria de Patria Grande. Salió así al cruce de su par María Luisa Storani, quien aseguró ayer que el tratamiento del Informe Bachelet fue impedido en la sesión del lunes por los diputados del kirchnerismo, el Frente Amplio uruguayo y el Partido de los Trabajadores brasileño. En el informe en cuestión, publicado a principios de julio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) afirmó que las fuerzas armadas y de seguridad venezolanas cometieron 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 1.569 entre enero y mayo de este año, según datos del propio gobierno chavista. Merchán explicó que en la comisión del lunes 14, “a solicitud de la parlamentaria Storani, se incorpora (el Informe) al orden del día de la Comisión” y no hubo quórum, “no solo por no estar la delegación venezolana, sino también por no participar" la propia legisladora de Juntos para el Cambio. Merchán reseñó que se siguieron los pasos correspondientes para este tipo de discusiones, y remarcó que el Parlasur "no puede aprobar informes de otros organismos internacionales”. La parlamentaria explicó también que Storani y otros parlamentarios dieron ingreso en julio al proyecto, que fue discutido “en la Reunión de Comisión ni bien ingresó debido a la importancia que se le dio al proyecto”. Sin embargo, esa reunión de Comisión "discutió sin estar a reglamento, por no haber tenido ingreso a la Comisión, el informe de la Alta Comisionada, y se determinó invitar a la ex presidenta a fin de profundizar el informe y conocer los detalles del mismo”, detalló Merchán, que señaló que Bachelet no asistió. La diputada del Parlasur ratificó que el bloque mantiene “la idea de promover la resolución a través del diálogo tal como lo proponen México y Uruguay para que la solución sea encontrada por el propio pueblo venezolano”.