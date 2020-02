Diputado de Consenso Federal defendió el trabajo de Lavagna en el Indec

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional por Consenso Federal Alejandro Rodríguez aseveró hoy que "no hay que hacerle juego a los predicadores de la rabia", tras conocerse la medición del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de enero que arrojó una suba de 2,3% en enero, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la más baja desde julio del año pasado.



"La medición de la inflación nos trajo muchos dolores de cabeza. Con (el ex director del Indec Jorge) Todesca se hizo un buen trabajo, y hoy (el actual titular del organismo) Marco Lavagna ha iniciado un proceso de mejora", añadió Rodríguez, en diálogo con El Destape.



El legislador aseguró que, con la gestión de Lavagna, "está asegurada la neutralidad y la calidad del trabajo, y no hay que prenderse en la discordia política".



Por otro lado, Rodríguez resaltó que el presidente Alberto Fernández "tiene una orientación correcta gracias a un piso de decisiones que lo diferencia de lo que fue el gobierno anterior", aunque apuntó que "es hora de discutir el tema de la tasa de interés para tomar créditos, y la situación de los pequeños y medianos productores".



En ese sentido, preguntó "quién va a tomar crédito si las pequeñas y medianas empresas quedaron en la lona en estos 4 años".



"Hay que crear reglamentaciones que le permitan a las pymes ser objeto de crédito", afirmó el diputado, quien añadió que "no sea que por un noble objetivo terminemos sin poder distribuir y ahogando cierta recuperación productiva".