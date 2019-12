Diputado expulsado del partido de Guaidó acusa al líder opositor venezolano de corrupto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado José Gregorio Noriega, expulsado del partido Voluntad Popular (VP), acusó hoy al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, de corrupción y de ser un "dictador" dentro de la agrupación.



"En la dictadura de Guaidó (...) disentir se considera un delito, un acto de traición", dijo Noriega ante periodistas, aunque se negó a responder preguntas.



El legislador fue expulsado el miércoles de VP luego de que pidiese al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anular una reforma del reglamento interno del Parlamento.



El TSJ anuló este jueves la norma adoptada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que modifica su reglamento para permitir a los diputados que se encuentran en el exterior del país votar de forma virtual, en atención de la solicitud de Noriega y otros dos diputados opositores.



"La reforma es ilegal e inconstitucional (...) no solo por su contenido sino por la forma en que fue convocada la sesión (de un momento para otro)", insistió este viernes el diputado para luego denunciar que VP lo ha expuesto al escarnio "al mejor estilo del fascismo puro", citó la agencia de noticias EFE.



La formación de Guaidó publicó varios mensajes en las redes sociales con una fotografía de Noriega en los que lo acusa de ser un "vendido" al gobierno de Nicolás Maduro, un corrupto y un traidor que fue expulsado de sus filas "una vez cumplidos los procedimientos internos".



Sin embargo, el diputado aseguró este viernes que un grupo de altos dirigentes de VP, partido que lo acusa también de haber recibido dinero del chavismo gobernante para no apoyar en enero la reelección de Guaidó como líder parlamentario, lo "juzgó y sentenció solo por pensar distinto".