Diputado Petri consideró que los jueces deben pagar el Impuesto a las Ganancias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional Luis Petri (UCR-Mendoza) cuestionó hoy a los jueces por no pagar el Impuesto a las Ganancias y señaló que "esto los pone en un plano de desigualdad con el resto de la población argentina".



“No pueden haber jueces exceptuados de pagar Ganancias, no resiste análisis”, señaló el legislador radical en declaraciones periodísticas.



Para el legislador, “todos los ciudadanos deben estar en un plano de igualdad ante la Ley, pagar Ganancias no afecta la intangibilidad de sus remuneraciones”, manifestó.



En ese sentido, precisó que “genera inequidades como magistrados que llegan a ganar 700.000 pesos por mes”.