Diputados convirtió en ley el proyecto que avala el Consenso Fiscal 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto que avala el Consenso Fiscal 2019 firmado entre el Estado nacional y las provincias, en una votación que arrojó 157 positivos, 54 negativos y 7 abstenciones y marcó una fuerte división en Juntos por el Cambio.



La iniciativa contó con el aval del Frente de Todos y de los interbloques referenciados en gobiernos provinciales, mientras los diputados de la izquierda votaron en contra y los del Juntos por el Cambio dividieron sus posiciones.



La mayoría de los diputados de la UCR y del PRO acompañaron la sanción del proyecto, mientras que sus socios de la Coalición Cívica encabezaron los rechazos.



En el texto aprobado se suspenden hasta el 31 de diciembre de 2020 determinados compromisos asumidos en los Consensos Fiscales de 2017 y 2018, como la rebaja de Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos que algunos consideran 'distorsivos'.



Con esta medida, el Estado prevé un alivio fiscal de 60 mil millones de pesos para las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



La diputada del Frente de Todos y ex gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci dio una opinión calificada sobre el tema por haber sido en su momento firmante del Consenso Fiscal y sus adendas.



"En ningún momento el texto dice que vamos a aumentar impuestos, sino que vamos a dejar de disminuirlos por un año y a suspender las acciones judiciales mientras nos sentemos las provincias a acordar o no con el Gobierno Nacional", expresó en el debate.



En ese sentido, completó: "Nadie está pidiéndole a nadie que aumente los impuestos. Aquellas provincias que puedan disminuirlos, que los disminuyan, pero que sea su potestad".



Por la oposición, la diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica) fijó su rechazo al señalar que "el pueblo de la Nación está cansado de pagar impuestos" y que "el Consenso Fiscal que firmaron los gobernadores era una respuesta a la necesidad de la sociedad porque no pueden cumplir con sus obligaciones tributarias, y ese acuerdo fiscal daba previsibilidad y va de la mano con la seguridad jurídica".



La mayoría de los diputados opositores que responden a gobernadores provinciales que avalaron el Consenso Fiscal y que acompañaron la aprobación del proyecto evitaron los discursos en el debate.