Diputados debate la reforma de la leyes de Alquileres y de Góndolas, y otros 70 proyectos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Cámara de Diputados realizará mañana una sesión especial para aprobar un paquete de iniciativas, que incluye la reforma a las leyes de Alquileres, y de Góndolas (para combatir prácticas monopólicas), y otros setenta proyectos consensuados entre oficialismo y oposición.



La intención de Cambiemos era realizar una sesión ordinaria, pero luego decidió pedir una sesión especial por la falta de acuerdo que hubo entre los bloques para incluir el proyecto de Ficha Limpia, que busca impedir que un dirigente condenado por corrupción sea candidato.



A eso se sumó el pedido de un grupo de diputadas para incorporar el proyecto del Programa Integral de Educación Sexual, que es rechazada de plano por aquellos legisladores denominados "celestes", que se opusieron el año pasado a la ley de legalización del aborto.



En este contexto, el interbloque de Cambiemos, que conduce Mario Negri, hizo un pedido de sesión especial para mañana a las 11.30, acordado entre el oficialismo y la oposición; aunque en el caso de Góndolas hay algunas diferencias entre los dictámenes que promueven Cambiemos y el FPV.



Además, se incluyó un paquete de unos 70 proyectos que tienen dictámenes unánimes de las comisiones, por lo que es muy probable que se voten a libro cerrado, informaron fuentes parlamentarias.



Los aspectos centrales de la reforma del Código Civil y Comercial referido a la ley de Alquileres son la extensión de un contrato de dos a tres años, un nuevo mecanismo de actualización anual (en lugar de semestral) que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario.



En ese sentido se establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).



También se establece que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.



En el dictamen consensuado se establece que el inquilino presentará dos propuestas de garantías, y el propietario estará obligado a elegir una; también se fija en un mes el depósito que tendrá que abonar el locatario.



Otro de los proyectos centrales incluidos en el temario es la ley denominada de Góndolas, que busca regular la competencia de marcas de los supermercados para frenar las conductas monopólicas, que es objeto de fuertes críticas de los empresarios.



Entre sus puntos clave, la iniciativa establece que los productos de una misma marca no podrán acaparar toda la góndola del supermercado, pero la discusión entre Cambiemos y la oposición está en si se pone o no un límite.



El dictamen de la mayoría corresponde al kirchnerismo y el Frente Renovador, y establece que será del 30 por ciento el límite que tendrán los supermercados para poner productos de una misma firma en la góndola, y que podría ser acompañado por el oficialismo con algunas objeciones en el recinto.



Es que el despacho promovido por Cambiemos dice que una sola empresa no podrán acaparar toda la góndola, pero no señala cuál será el porcentaje, y propone que haya al menos tres proveedores diferentes.



También esta previsto sancionar proyectos para garantizar el cupo femenino en el Conicet, y la enseñanza obligatoria del folclore en todo el país, entre otras iniciativas "sin disidencias ni observaciones".