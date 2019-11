Diputados homenajeó a Graciela Fernández Meijide por su "compromiso con los derechos humanos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Cámara de Diputados de la Nación entregó hoy la "Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi" a la ex legisladora Graciela Fernández Meijide, en reconocimiento a "su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos y republicanos".



La distinción fue impulsada por el presidente del Interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri.



Durante la presentación, en el Salón de los Pasos perdidos, Fernández Meijide dijo que está "retirada de la política partidaria, pero no de la política, ya que es muy apasionante, por momentos desilusionante, pero siempre viendo la mitad del vaso lleno",



Sobre su trabajo en derechos humanos y la década de los 70, consideró que "el camino de la violencia no es válido para hacer política, nos lleva a un lugar de sufrimiento y dudas sobre lo que son las instituciones".



En ese sentido, recordó a su hijo Pablo, de 17 años, desaparecido durante la dictadura militar.



En relación a su historia en la política, reconoció que tuvo "mucha decepción y dolor con el fracaso de la Alianza" que presidió el país entre 1999 y 2001.



"He tratado siempre de ser lo más honesta intelectualmente posible y estoy aprendiendo a ser más tolerante", expresó.



En el acto también estuvieron el filósofo Santiago Kovadloff, quien relacionó a la figura histórica de Alberdi con Fernández Meijide.



Por su parte, Negri sostuvo que "la voz de Graciela no ha perdido fuerza, sino que tiene más fuerza, el combustible de su voz es la coherencia, un bien escaso en la vida social". Y destacó "su labor en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), donde canalizó el encuentro de la verdad y la justicia mediante las instituciones".



La "Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi" constituye el reconocimiento más importante de la Cámara de Diputados, que se otorga desde 2010 a personas destacadas por sus acciones democráticas y republicanas.