Distinguen libro infantil que busca erradicar mandatos machistas que operan sobre los niños

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata declaró de interés cultural el libro "Elías ¿los nenes no lloran?", que busca reflexionar y erradicar los mandatos machistas que estereotipan y obligan a los niños, entre otras, a no llorar ni tener miedo. La obra, escrita por Jordana Eddi e ilustrada por Nancy Knell, fue declarada de interés cultural por el Concejo tras valorar que "intenta desterrar frases estereotipadas, entendiendo que expresar emociones es bueno para la salud, tanto física como emocional". Según el proyecto de declaración de interés cultural aprobado, elaborado por la concejal Virginia Rodríguez, el niño protagonista del libro "emprende el desafío de desarmar y transgredir aquellos mandatos sociales tan naturalizados, que tanto le pesan y lo vuelven desconfiado y temeroso" "Esas frases como ´los niños no lloran´ no dan más que un mal mensaje, llorar no tiene género, lloran los niños, las niñas, los adultos, debido a que es una emoción que no es mala, ni pertenece a un género", destacó la edil en la iniciativa aprobada. Eddi, escritora, docente y cantautora, explicó a Télam que "el libro surgió de la necesidad de ofrecer una propuesta de relatos que permitan reflexionar sobre la diversidad. Consideramos que los chicos necesitan verse y sentirse identificados en los productos culturales que consumen". "Leer sobre un personaje que vive y siente como nosotros o que se nos parece físicamente nos hace sentir menos solos y aislados y nos puede dar herramientas para pararnos frente al mundo que vamos descubriendo", remarcó. La escritora contó que "después de intentar conseguir fondos por otros medios decidimos crear nuestro sello Editorial Vagalume para publicar de manera independiente la serie Sapo de otro pozo, de la cual Elías es el primero de 6 relatos con personajes diferentes a los que encontramos en la literatura para niños donde abundan princesas y héroes". "Elías es un libro que habla de aquellas normas y estructuras que nos han delineado desde nuestras infancias. Frases repetidas por nuestro entorno y de las cuales nos hemos apropiado casi de manera inconsciente", sostuvo Eddi. En el viaje desde la escuela a su casa, el niño intenta romper con aquellas voces que lo atormentan y que toman la forma de una nube púrpura que se aloja primero en su garganta, viajando luego por varias partes de su cuerpo. "En su cabeza resuenan las voces que afirman que llorar es ´cosa de nenas´, que el miedo ´es para nenitas´, que debe ser ´amable y caballero´, que no debe llorar", detalló la autora. Eddi contó que el libro, publicado en el 2018, "ha tenido muy buena repercusión, ha sido utilizado por las docentes como recurso para tratar la temática de los miedos en los más pequeños, pero también para abordar temas como las nuevas masculinidades en ESI para alumnos más grandes". El relato intenta, además, que el lector perciba la musicalidad de las palabras descifrándolas semánticamente por contexto o buscando su significado en el diccionario y trabaja con los colores vinculados a las emociones, destacó la autora.