Divididos pone la vara muy alta en la primera jornada del Cosquín Rock

POR AGENCIA TÉLAM Hace 11 horas

Con un impresionante show de poco más de una hora y media, en la que repasó viejos clásicos de su repertorio, homenajeó a Sumo, a Pappo y a Luis Alberto Spinetta, Divididos puso la vara muy alta en la primera jornada de la 20ma edición del Cosquín Rock, que se celebra en el aeródromo de Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba.



El poderoso trío confirmado por Ricardo Mollo, en guitarra y voz; Diego Arnedo, en bajo; y Catriel Ciavarella,, tuvo su regreso con gloría al festival con un incendiario concierto que logró agitar a una multitud estimada en más de 50 mil personas.



"El 38", "Qué tal?", "Ala delta", "Paraguay", "Huelga de amores", dedicado a Evo Morales, y "Rasputín" fueron algunos de los clásicos interpretados.



Pero, además, hubo una contundente versión de "Sucio y desprolijo", de Pappo; una cita a "Para ir", de Luis Alberto Spinetta; y un set dedicado a Sumo con "Crua Chan" y "Next week".



Tras esta presentación, la banda de Charly García subió a escena y suplió la ausencia de su líder (que no pudo concurrir por un problema de salud), con figuras como Nito Mestre, Celeste Carballo, Andrés Ciro, Hilda Lizarazu, Cucho Parisi, Fernando Ruiz Díaz y León Gieco, entre otras.



Allí sonaron "Instituciones", "Cerca de la revolución", "No voy en tren", "Demoliendo hoteles" y"Fanky", entre otros clásicos.



Todo esto ocurrió en el escenario Norte, de carácter más rockero, donde más temprano habían actuado Airbag, Las Pastillas del Abuelo" e Hilda Lizarazu.



Para más tarde se esperaba a Skay y Los Fakires, Guasones y Los Auténticos Decadentes en ese mismo espacio.



En tanto, por el escenario Sur, de perfil más alternativo, desfilaron la chilena Mon Laferte, Nathy Pelusso y los raperos Ca7riel y Paco Amoroso.



En tanto, también hubo espacios dedicados exclusivamente al blues, la música urbana y artistas emergentes.