Doblete del argentino Dinenno en el triunfo de Pumas UNAM

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero argentino Juan Ignacio Dinenno aportó anoche un doblete para el líder Pumas UNAM, que superó por 3-2 a Toluca, en el marco de la sexta fecha del torneo Clausura del fútbol de primera división de México.



El ex atacante de Racing y Temperley, de 25 años y oriundo de Rosario, entró a la cancha a los 13 minutos de la segunda parte, según registró un informe del sitio Mediotiempo.



Dinenno, que también vistió la camiseta de Aldosivi de Mar del Plata, facturó a los 14 y 25 minutos de la segunda etapa, respectivamente.



De esta manera, Pumas UNAM, que también contó con el concurso de Favio Álvarez (ex Atlético Tucumán), acumula 14 unidades y pasó a comandar la clasificación, con ventaja de un punto sobre América, que le ganó a Atlas, por 2-0 (dos tantos del uruguayo Federico Viñas).



En Toluca, que deambula en el lote medio de la tabla con apenas 6 unidades, anotó un gol el ex atacante de All Boys, Boca e Independiente, Emmanuel Gigliotti. También jugaron el defensor Jonatan Maidana (ex River) y el mediocampista Alexis Canelo (ex Quilmes).



El atacante mendocino Rogelio Funes Mori convirtió anoche el único tanto del campeón Rayados de Monterrey (se fue expulsado el DT Antonio Mohamed), que empató 1-1 con Juárez.



El ex delantero de River Plate sumó, de esta manera, su conquista número 105 en 200 presentaciones con la camiseta albiazul de Rayados, que también contó con los concursos de Marcelo Barovero (ex River), José Basanta (ex Estudiantes de La Plata) y Maximiliano Meza (ex Independiente).



Por su lado, Pachuca, con un penal convertido por el cordobés Franco Jara (ex Arsenal y San Lorenzo), le ganó por 1-0 a Puebla. En el conjunto 'tuzo' se desempeñaron Oscar Ustari (ex Independiente), Gustavo Cabral (ex Racing) y Rubens Sambueza (ex River).



Además, Cruz Azul, con el ingreso de Lucas Passerini (ex Tigre y Estudiantes de Buenos Aires), derrotó como visitante y por 2-1 a Chivas de Guadalajara.