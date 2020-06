Docentes suplentes hicieron una "marcha de bocinas" pidiendo llamados virtuales para trabajar

Docentes suplentes sanjuaninos se manifestaron este sábado con una "marcha de bocinas" -así la definieron- para pedir que el Ministerio de Educación haga llamados virtuales para cubrir cargos.

Manifestación de docentes suplentes. Foto: gentileza Susana Camargo.

Fueron poco más de 10 autos que partieron desde la plaza 25 de Mayo hasta la Casa de Gobierno y luego volvieron hasta el principal espacio verde del microcentro sanjuanino. En cada vehículo iban entre 3 y 4 docentes, ya que algunas no tenían cómo movilizarse.

Manifestación de docentes suplentes. Foto: gentileza Susana Camargo.

"Llamados virtuales", "Los docentes suplentes también necesitamos trabajar", "Ni docentes sin trabajo, ni alumnos sin docentes", decían algunos de los carteles que pegaron en las ventanillas de los autos que fueron tocando bocina durante todo el recorrido.

Manifestación de docentes suplentes. Foto: gentileza Susana Camargo.

Una de las afectadas, Susana Camargo, de 29 años, y docente de Nivel Primario desde hace 3, contó que estuvo trabajando hasta febrero. Ese mes se le acabó la suplencia porque no pudo titularizar. "Era una de las primeras en la lista para tomar cargos, pero el lunes 16 suspenden las clases y también los llamados que iban a empezar ese día", cuenta a DIARIO HUARPE.

La mujer tiene 3 hijos y pudo vivir en estos últimos meses con la ayuda económica que recibió de sus padres y su expareja. "Estoy en una situación bastante complicada, los impuestos no esperan", dice.

Asegura que ni ella ni sus compañeras pudieron acceder al bono de $10.000 que otorgó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a hogares afectados por el freno económico que generó la pandemia de coronavirus. Tampoco a los bolsones alimentarios que entregó el Gobierno local. "No tenemos ayuda de nada, somos la parte olvidada del Estado", expresa.

Susana relató las situaciones de algunas compañeras que tienen hijos y tuvieron que implementar diversas estrategias para vivir durante este tiempo en el que no tienen trabajo. "Tuvieron que hacer distintas cosas como empezar a vender ropa o ponerse negocios porque tienen que pagar el alquiler de la casa".

La docente contó que las afectadas se organizaron a través de grupos de WhatsApp y de Facebook y que si esta semana no tienen respuesta del área Educación van a volver a manifestarse. Aseguran que en la segunda marcha habrá más personas, se sumarán varias docentes que no lo hicieron este sábado por "miedo a represalias". Hasta el momento, la fecha elegida es el viernes 12 de junio al mediodía. "Ojalá tengamos buenas noticias y no tengamos que hacer la marcha", cierra Susana.