Dolor por la muerte de un ex actor Friends

Stan Kirsch, uno de los recordados actores de la serie Friends se suicidó a los 51 años de edad.Según informaron fuentes policiales, fue la esposa de Stan, llamada Kristyn Green, quien lo encontró colgado en el interior del baño de la casa que compartían en Los Ángeles, California.

El artista actuó en destacadas ficciones televisivas de EE.UU. como Highlander (CBS, 1992-1997), General Hospital (ABC,1992) y JAG (NBC/CBS 1996-2001), pero sin dudas el rol más recordado de su carrera a nivel internacional fue el que tuvo en la sitcom protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt Le Blanc y David Schwimmer.

Su participación en Highlander ocurrió en el episodio número 22 de la primera temporada, The one with the Ick Factor (El del factor asqueroso), y salió al aire en los Estados Unidos de América el 4 de mayo de 1995. En ese capítulo, Kirsch interpretó a Ethan, un hombre muy joven que sale con Monica (Cox) y cuya relación avanza bastante bien hasta que se dispone a contarle su verdadera edad. Ella les había comentado a su grupo de amigos que él estaba en el último año de la universidad, pero el muchacho le confiesa en primer lugar que es virgen, y tras haber tenido relaciones sexuales con ella en su departamento, le revela que tiene 17 años, motivo por el cual la morocha lo termina dejando.

Desde una cuenta de Facebook en tributo a Highlander le dedicaron un sentido mensaje a Kirsch, expresaron:

“Sin Stan Kirsch, la serie de Highlander hubiera sido mucho menos. Él le aportó sentido del humor, amabilidad y entusiasmo juvenil al personaje de Richie Ryan durante seis temporadas".

La esposa del fallecido escribió en sus redes:

"Quiero agradecerles a todos por su amor y apoyo. No pude responder a todos los mensajes de texto, llamadas y correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estoy agradecida con todos y cada uno de ustedes ".