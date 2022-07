Se trata de un grupo de 35 familias que confió en la inmobiliaria "Casa Buena", para la compra de un proyecto de barrio en el departamento Pocito y el cual, hasta la fecha, no ha sido entregados. Los vecinos damnificados sostuvieron que están cansados de la situación y exigen respuestas por parte de la empresa.

En diálogo para DIARIO HUARPE, Ramón Aguirre, uno de los damnificados, contó que "en mi caso, compré hace 6 años, pero hay vecinos que llevan 7 años esperando. Nos prometen cosas que no se cumplen y ahora estamos teniendo problemas con la supuesta dueña del loteo". Aguirre contó que se trata de 35 familias afectadas por esta situación.

La mayoría de ellos ya tienen los terrenos cancelados y solo resta que por parte de la empresa se comiencen con los trabajos de urbanización prometida desde hace ya tiempo y que no se están llevando a cabo. "Sin ese trabajo previo, no posible iniciar con la construcción de nuestras casas, reclamamos por contrato lo que acordamos", explicó Ramón a este medio.

Por otro lado, actualmente se encontraron con una nueva traba. Explicaron que una mujer, presuntamente la dueña del espacio, no les permite el ingreso. "A nosotros ya nos dieron la posesión hace un año, eso quiere decir que podemos disponer del loteo, pero esta mujer no quiere que hagamos nada, No tenemos respuesta de parte de nadie y mientras tanto seguimos a las vueltas y sin poder disponer de nuestros terrenos", mencionó el damnificado.

Los propietarios tienen prohibido el paso a los terrenos. Foto:Gentileza

"Lo que nosotros queremos es poder empezar con la construcción. Es injusto seguir pagando alquileres cuando desde hace tiempo tenemos lo propio", contó.

El terreno se encuentra totalmente abandonado. Foto:Gentileza

Por ello, los vecinos damnificados, llevarán adelante un reclamo, a la espera de una respuesta por parte de la inmobiliaria interviniente y en caso de no tener pronta respuesta, iniciarán las acciones legales correspondientes.