Doña Zas fue una máquina de correr en la pista pesada y ganó el Clásico Orbit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Doña Zas, con la monta del jockey Fabricio Barroso, ganó hoy, por cuatro cuerpos sobre Modern Chic, el Clásico Orbit, una prueba de 1.400 metros que fue corrida en el décimo tercer turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro. La pista de arena de San Isidro sigue pesada y eso fue bien aprovechando por la yegua Doña Zas, que ganó en un tiempo de 1m 25s 37/100 para las catorce cuadras y pagó un dividendo de 6,55 por boleto. La trilogía Carlos Daniel Etchechoury, Fabricio Barroso y el stud San Benito se cansan de ganar carreras en San Isidro. Ya son un clásico para todos los apostadores que no quieren dar ventajas de ningún tipo. Hoy se lucieron en una cancha muy pesada al ganar con gran autoridad con la yegua Doña Zas. En la largada Framea picó en punta y fue seguida de cerca por Modern Chic, Adventure Time y Touch The Sky. De esta manera llegaron a la entrada de la recta. Ahí se produjo la maniobra que le terminó dando la victoria a Doña Zas. ¿Que pasó? Doña Zas se filtró por el lado de los palos y al entrar en los últimos 600 metros ya estaba primera con gran fuerza. Doña Zas encaró los 500 metros finales con gran firmeza. Se fue hacia el disco ante la impotencia de Modern Chic que intentó ponérsele a la par pero nunca pudo con el cometido. Doña Zas voló en la arena pesada y terminó cruzando el disco con cuatro cuerpos de ventaja sobre Modern Chic que, a su vez, derrotó a Touch The Sky por dos 2 cuerpos. Los parciales fueron de 25s 67/100 para los 400 metros, de 49s 16/100 para los 800 metros y de 1m 13s 37/100 para los 1.200 metros. Doña Zas, entrenada por el eficiente Carlos Daniel Etchechoury, alcanzó hoy su quinta victoria oficial sobre doce competencias. Ganó con muchísima facilidad a lo largo de la recta final. Hubo, además, un justo y buen trabajo del jinete Fabricio Barroso.