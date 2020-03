Donan 8 toneladas de zapallo anco para familias vulnerables de Capital

En una acción de Responsabilidad Social Empresaria, la firma Iceberg Agrícola donó este lunes 8.000 kilos de zapallo anco a la municipalidad de la Ciudad de San Juan para que los incorpore al programa de asistencia alimentaria de emergencia.

La ayuda alimentaria se está brindando a todas las familias vulnerables del departamento y a las de los emprendedores y trabajadores informales, que por estos días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, no cuentan con sus ingresos diarios.

Cómo hacer para acceder al beneficio

Desde la municipalidad informaron que los bolsones con mercadería se están entregando conforme al padrón que previamente se tenían antes de la declaración de cuarentena.

No obstante, se están incluyendo a los vecinos que vía online solicitan el Módulo Alimentario de Emergencia, a través del link que el gobierno de la provincia ha puesto a disposición de las familias sanjuanina que lo necesiten.

En ese enlace se cargan los datos solicitados e inmediatamente recibirá la notificación de si le corresponde o no el beneficio.

En caso de ser beneficiario, integra el padrón oficial del sistema extraordinario y en el transcurso de los próximos días, recibirá en su domicilio el Módulo Alimentario de Emergencia.

El mismo será entregado por el conductor de un taxi o remís debidamente identificado con obleas que le otorgará el Ministerio de Desarrollo Humano.

Los beneficiarios serán quienes no tengan otro beneficio social (AUH, AUE, AUD, Tarjeta Alimentar, Pensión, Tarjeta Social, etc.); trabajadores informales de la economía, personas que no tengan ningún ingreso monetario formal o aporte del Estado; empresa privada u organización social.

La carga fue almacenada en la Feria y Mercado de Abasto de Capital y desde allí se coordina su reparto.

La empresa Iceberg Agrícola tiene asiento en Médano de Oro y produce además de zapallos, espárragos y brócoli orgánicos para exportar.