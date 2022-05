¿Dónde jugará? Kylian Mbappé se reunirá con un gigante de Europa

Después de dos temporadas impresionantes, Kylian Mbappé es pretendido por cualquier equipo de fútbol del planeta. En las últimas horas, dieron a conocer que el francés que milita en el París Saint-Germain tendrá una reunión clave en los próximos días con otro gigante de Europa. El elenco que justamente está cerca de convencerlo es Real Madrid, finalista de la actual UEFA Champions League.

Claro está que el Merengue viene tentando desde hace tiempo a Kylian, pero aún no terminan de darle la mano. Por eso, según las últimas informaciones, estaría un paso más cerca de viajar a España con pasaje de ida. Fayza Lamari, madre de Mbappé, descartó en las últimas horas una renovación con el PSG, lo que hace pensar que tiene decidido salir del Parque de los Príncipes pronto.

Ante eso, RMC Sport soltó más detalles sobre el caso del francés. El citado medio galo indicó que la semana que entra llevarán a cabo la prevista reunión importante que tendrán entre el entorno del jugador y el Real Madrid. Estos emprenderán viaje hasta la capital de España para juntarse con los directivos del cuadro madrileño, quienes intentarán darle la mejor propuesta al veloz delantero campeón del mundo en Rusia 2018.

¿Qué sucederá con Kylian Mbappé?

Terminar de cerrar todas las negociaciones que puedan quedar pendientes entre Kylian Mbappé y el Madrid es el objetivo de la Casa Blanca. Más allá que no han podido convencerlo en los últimos intentos, todo parece indicar que esta podría ser la última vez que hagan la puja. Eso, gracias a que el delantero no vería con malos ojos tener un cambio de aire en el próximo mercado de pases.

Jerome Rothen dijo en ese medio: "Abrió la puerta a una prolongación, le da al PSG la oportunidad de ofrecerle algo coherente. Pero no es el dinero, es el proyecto deportivo. Quiere esas respuestas ahí y las está esperando. No las quiere. Su idea, si nada cambia en el PSG, es irse y eso no ha cambiado. Espero que los dirigentes parisinos sean conscientes de esto. Lo que es seguro, la afición debe saber que está muy unido al PSG".