Dos comedias, dos países

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Dos comedias acapararon la atención de las competencias del 34 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que entró hoy en su cuarto día de proyecciones: la estadounidense "Black Magic for White Boys", de Onur Tukel, y la argentina "Por el dinero", de Alejo Moguillansky.



La película de Moguillansky, uno de los creadores de la usina cinematográfica Pampero Cine, se proyectó en el marco de la Competencia Latinoamericana y con un tono hilarante, muy fresco y muy divertido, sigue las andanzas de una extraña troupe de artistas de teatro argentinos en Colombia y los sucesivos avatares que enfrentan para conseguir el "vil metal" que les permita viajar y producir su espectáculo.



Película de contacto directo, "a la italiana" como la definió hoy su director al término de la primera función realizada en el complejo Cinema Los Gallegos, "Por dinero" es también profundamente política y reflexiona sobre las propias condiciones de producción y reproducción del arte independiente con el dinero como tema que atraviesa la vida de los artistas y la posibilidad de existencia de la obra artística.



Un grupo de teatro independiente porteño ("off" con acento francés se dice en el relato) monta un espectáculo autogestivo, lo que genera gastos y deudas, al mismo tiempo surge una invitación a un festival de teatro en Cali pero el dinero no alcanza para solventar los pasajes, de modo que la troupe acuerda con una productora de contenidos pública la realización de un docu-reality sobre la gira para obtener los recursos necesarios.



Esa es la base, absolutamente real y cierta, sobre la que se monta el filme: la obra de teatro "Por el dinero" existió, tuvo puesta entre 2013 y 2016 en el Centro Cultural Rojas y fue invitada a viajar a Cali a un festival de teatro.



De estos elementos se vale Moguillansky y su troupe para construir una deliciosa comedia, que va enrareciéndose a medida que avanza y que está construida en tres actos, narrada desde el presente por la voz en off de Mathieu Perpiont, bailarín francés de la compañía, que cuenta los sucesos a dos policías colombianos con divertidos aires de los investigadores de Bruno Dumont en "Le Petit Quinquin": un extraordinario Rodrigo Moreno (hasta este filme solamente director de cine), y el también notable colombiano Vladimir Durán.



A estos tres se agregan: el mismo Moguillansky, su mujer, la bailarina Luciana Acuña y el músico Gabirel Chwojnik.



En primer término, a las 9 de la mañana, en el teatro Auditorium se proyectó "Black Magic for White Boys", una comedia más clásica, con momentos divertidos y personajes desagradables, que transcurre en Nueva York.



Onur Tukel, presente en Mar del Plata, los definió como los "decadentes hombres mayores blancos portadores de una masculinidad tóxica".



Dos personajes sostienen una trama extraña: un mago que desaparece gente literalmente y un joven que vende pastillas para lo que uno desee: desde evitar una migraña o crecer 40 centímetros.



En el medio están los que se valen o quieren valerse de ellos: un hombre de mediana edad que vive de rentas quiere enamorarse pero no tener hijos y un ambicioso y desagradable agente de bienes raíces y propietario, que quiere utilizar las ventajas de la magia negra para sus negocios.



El filme tiene acotaciones divertidas y cierta crítica al individualismo donde solo importa el lucro y el bienestar individual sin barreras éticas que puedan oponerse a comportamientos aberrantes en tanto esto no violente el ordenamiento jurídico, pero más allá de eso deja un cierto gusto amargo en la boca y tampoco es para celebrar la composición cinematográfica.