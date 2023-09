Dos guerras: las peleas que tiene en mente Alex Volkanovski para su futuro en UFC

Pensando en el cierre del 2023 y lo que puede venir en el 2024, Alexander Volkanovski sueña con dos guerras impresionantes. El campeón australiano de UFC no descarta defender su cinturón pronto y luego ir por otra corona, como ya lo intentó antes. En conferencia de prensa, el exjugador de rugby expuso que piensa en Ilia Topuria e Islam Makhachev como próximos rivales.

"Obviamente tienes la pelea con Ilia. Eso siempre estará ahí. Tienes esa revancha que quiero. Quiero estar activo. Obviamente Islam y Charles Oliveira lo harán pronto. No quiero estar esperando, así que creo que lo haré a principios del próximo año. Quería este año, pero creo que el calendario de este año no va a poder acomodarme. Creo que hay algunos campeones que necesitan pelear, lo cual es justo, pero me habría encantado conseguir uno este año", comentó Volkanovski.

Publicidad

También, Alexander destacó: "Realmente quería tres este año, pero no parece probable. Pero a principios del próximo año lo tendremos y, con suerte, otro no mucho después. No quiero estar esperando. Supongo que eso es algo hermoso acerca de mí, en lugar de esperar por una oportunidad por el título, simplemente mantenme ocupado. No es que esté mirando más allá de mi oponente, pero tengo plena confianza en mí haciendo mi trabajo en esa división de peso pluma con Ilia".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más palabras de Volkanovski

"Es duro, duradero, pero seguiré demostrando que estoy en otro nivel y luego tendré esa pelea. Me dicen que el Islam quiere ser muy activo, así que mientras el horario siga siendo el mismo para mí, no me importa demasiado. Creo que sí. Creo que eso tiene mucho sentido. Seguro. Creo que sería genial, especialmente si levantara la mano en ese evento para UFC 300, sería perfecto. Veremos qué podemos hacer, pero creo que esa es una de las peleas más importantes que puedes hacer", mencionó el campeón australiano de UFC.

Para cerrar, Alexander Volkanovski sostuvo: "Realmente lo creo. Mucha gente quiere volver a verlo. Fue muy competitivo y les garantizo que lo haré la próxima vez. Está invicto. Tiene muchos seguidores allí en España. Está invicto, está en plena racha, venció a un tipo que estaba ahí arriba, y es claramente el siguiente, así que eso me emociona. Entonces ves que no le importa hablar, no le importa meterse en la cara de la gente y mantiene las cosas emocionantes, porque a veces es así... Con este, no necesito intentar buscar nada que me motive".