Dos heridos leves en un choque entre dos autos y un colectivo en el barrio porteño de Villa Crespo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Dos personas fueron trasladadas al hospital Durand con politraumatismos leves tras un choque entre dos vehículos y un colectivo ocurrido esta mañana en el barrio porteño de Villa Crespo, informó el SAME. "El hecho ocurrió a las 9.45 y el conductor de uno de los autos y el del colectivo fueron derivados al Hospital Durand por un latigazo cervical, algo leve", indicó a Télam Alberto Crescenti, titular del SAME. El siniestro sucedió en la intersección de las calles Thames y Vera, donde cerca del mediodía continuaban las unidades siniestradas. En el lugar, estuvieron presentes efectivos de la Policía de la Ciudad y el SAME quienes aseguraron a Télam que el choque se produjo porque alguno de los conductores no respetó la señal del semáforo.