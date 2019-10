Dos muertos en enfrentamientos entre oficialistas y opositores en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el opositor Carlos Mesa cruzaron hoy acusaciones por la muerte anoche de dos personas durante los disturbios por la crisis que vive el país tras las denuncias de fraude electoral.



Evo Morales lamentó las dos muertes de anoche en la ciudad de Montero, a unos 50 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, territorio opositor al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), y expresó sus condolencias a las familias.



Los fallecidos fueron identificados como Mario Salvatierra, de 55 años, y Marcelo Terrazas, de 41, según un comunicado difundido a primera hora de hoy por el Ministerio del Interior, que también confirmó otros seis heridos, todos hombres.



"Lamento mucho lo que está pasando en Bolivia", dijo el mandatario durante un acto la ciudad de El Alto, donde denunció que "ganamos y empiezan las agresiones" con el fin de "anular las elecciones", informó la agencia de noticias EFE.



Ambas víctimas recibieron disparos y murieron cuando eran atendidos en clínicas de Montero.



Las movilizaciones comenzaron luego de las elecciones generales del pasado 20 de octubre, que la oposición, con Carlos Mesa como líder principal, tildó de fraudulentas.



Evo Morales, a quien los resultados del órgano electoral dan por vencedor resultado que desde hoy es auditado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), aseguró en referencia a la oposición y movimientos cívicos que se movilizar por no reconocer su victoria del 20 de octubre, que "digan lo que digan, el pueblo ha ganado las elecciones".



Los enfrentamientos de la ciudad de Montero ocurrieron entre grupos contrarios a la reelección de Morales que cumplían una huelga con bloqueos de calles y rutas, y partidarios del MAS que intentaban levantar esas medidas de protesta, según el reporte de medios locales.



Morales aseguró que ya antes de los comicios estos movimientos ciudadanos habían anunciado que no reconocerían un triunfo suyo.



El gobierno y el Comité Cívico Pro Santa Cruz han intercambiado acusaciones sobre las presuntas responsabilidades por las muertes y la violencia en Montero, que continuó por la noche con saqueos e incendios en un mercado local.



Mesa expresó, en un video difundido por redes sociales, sus condolencias a las familias de los fallecidos, que fueron "víctimas de acciones con intención de matar protagonizadas por militantes del MAS que llegaron con violencia".



El líder de la alianza Comunidad Ciudadana reclamó a Morales que "dé una instrucción clara de que eliminen los bloqueos sobre las ciudades, que dé orden a los militantes del MAS que están en estas acciones inaceptables de violencia desmedida que se replieguen y que cesen esos actos", citó EFE.



Mesa instó a sus seguidores a mantener de forma pacífica las movilizaciones para denunciar un supuesto fraude electoral a favor de Morales en las elecciones del pasado 20 de octubre.



La cantidad de heridos es de al menos 139 desde que comenzaron los incidentes, según datos de la Defensoría del Pueblo boliviana, que hasta el momento no había registrado víctimas mortales en los enfrentamientos.