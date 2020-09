Dos sanjuaninos recordaron la Noche de los Lápices con un rap

Por el Día Nacional de la Juventud que se celebra cada 16 de septiembre en conmemoración a la denominada “Noche de los Lápices” ocurrida en 1976 durante la última dictadura cívico militar, dos jóvenes sanjuaninos realizaron un rap para que la sociedad no olvide los hechos.

El video fue difundido a través del Facebook de la Dirección de las Juventudes. En él, cuentan a través del canto que a los alumnos que protestaban los trataban como subversivos. “La situación desbordaba, ellos sólo marchaban cansados de vivir entre pared y espada. Ninguna goma borrará la historia de este país, pero los lápices nunca dejarán de escribir”, dice una parte del tema.

También relatan uno de los episodios que se vivían en esa época. “Patean mi puerta, mi vieja despierta, me gritan alerta, me quieren llevar. Grupos militares con caras cubiertas y con escopetas dispuestas a matar. Apuntan mi frente, destruyen mi casa, preguntan mi nombre y no puedo zafar. Me vendan los ojos, me suben a un auto y desde ese momento ya nada fue igual”, dice el rap.

Mientras que, el estribillo reza: “Las personas siguen desapareciendo, pero sus lápices aún siguen escribiendo”.

La “Noche de los Lápices” hace referencia a una serie de secuestros ocurridos entre el 8 y el 21 de septiembre. En esas fechas, ingresaron violentamente a los domicilios de Pablo Díaz, Emilce Moler, Patricia Miranda, Claudia Falcone, Clara Ciocchini, Francisco Muntaner, Daniel Racero, Horacio Ungaro y Claudio de Acha. De todos ellos, sólo lograron sobrevivir Diaz, Moler y Miranda, así como también lo hizo Gustavo Calotti quien había sido secuestrado una semana antes que sus compañeros.

La mayoría de estos adolescentes militaban en la Juventud Guevarista y en la Unión de Estudiantes Secundarios, agrupación del peronismo de izquierda. En conmemoración a las víctimas de estos sucesos, se instituyó el 16 de septiembre como el día de los derechos de los estudiantes secundarios.

Video: