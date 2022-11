¡Dos títulos! Hora, TV y cartelera del UFC 281, el evento más esperado del año

El próximo sábado 12 de noviembre, los fanáticos de las MMA vivirán el espectacular UFC 281. Cabe resaltar que este show es de los más esperados del año, el que se llevará a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York. Habrá dos títulos en juego y catorce batallas en total. La estelar de la noche tendrá a Israel Adesanya defendiendo su título de Peso Mediano ante el brasileño Alex Pereira.

Cabe resaltar que Israel Adesanya y Alex Pereira tienen una de las rivalidades más grandes del último tiempo en la jaula más importante del mundo. Ambos tienen un historial más que complejo, con dos enfrentamientos de cuando pertenecían al Kickboxing. Allí, el brasileño ganó las dos batallas, una de ellas por decisión y la otra gracias a un terrible nocaut. Es por ello que aún sigue siendo el único que ha finalizado a "The Last Stylebender".

Sin embargo, el cruce entre Adesanya y Pereira no será el único que tenga el cinturón en juego, teniendo en cuenta que la estadounidense-ecuatoriana, Carla Esparza, defenderá su título de Peso Paja femenino frente a la china Zhang Weili. A su vez, se verán impactantes guerras como las de Dustin Poirier vs. Michael Chandler, Dan Hooker vs. Claudio Puelles, Brad Riddell vs. Renato Moicano, entre otras tantas.

Cartelera del UFC 281 y horarios

Primeras preliminares

20:00 horas de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay; 19:00 horas de Bolivia; 18:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia; 17:00 horas de México; 00:00 horas de España.

Peso Semipesado: Carlos Ulberg vs. Nicolae Negumereanu.

Peso Gallo: Julio Arce vs. Montel Jackson.

Peso Pluma: Michael Trizano vs. Choi Seung-woo.

Peso Paja Femenino: Karolina Kowalkiewicz vs. Silvana Gómez Juárez.

Peso Ligero: Matt Frevola vs. Ottman Azaitar.

Preliminares

22:00 horas de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay; 21:00 horas de Bolivia; 20:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia; 19:00 horas de México; 02:00 horas de España.

Peso Mediano: Andre Petroski vs. Wellington Turman.

Peso Mosca Femenino: Molly McCann vs. Erin Blanchfield.

Peso Semipesado: Dominick Reyes vs. Ryan Spann.

Peso Ligero: Brad Riddell vs. Renato Moicano.

Estelares

00:00 horas de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay; 23:00 horas de Bolivia; 22:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia; 21:00 horas de México; 04:00 horas de España.

Peso Ligero: Dan Hooker vs. Claudio Puelles.

Peso Gallo: Frankie Edgar vs. Chris Gutiérrez.

Peso Ligero: Dustin Poirier vs. Michael Chandler.

Por el Título de Peso Paja Femenino: Carla Esparza (c) vs. Zhang Weili.

Por el Título de Peso Mediano: Israel Adesanya (c) vs. Alex Pereira.

Transmisión

Cabe resaltar que la cartelera preliminar del UFC 281 se podrá apreciar en Latinoamérica por ESPN, excepto en México, Argentina y Chile, ya que en estos será gracias a Fox Sports. En cuanto a las estelares, México y Argentina mantendrán la transmisión por las pantallas de Fox Sports Premium, y el resto de Latinoamérica (incluyendo Chile) deberá pasar a Star Plus o UFC Fight Pass. En España, Eurosports transmitirá toda la cartelera.