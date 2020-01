Driussi marcó en la goleada aplastante de Zenit de Rusia en un amistoso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero argentino Sebastián Driussi marcó hoy un tanto en la goleada de Zenit, de Rusia, ante Al Uwaynah , de Qatar, por 10 a 0, como visitante, en un partido amistoso.



Driussi, ex River Plate, ingresó en el segundo tiempo y marcó el noveno gol del equipo ruso (27m). El resto de los goleadores fueron los rusos Aleksandr Kokorin (PT 6 y 9m), Artem Dzyuba (PT 13, 34 y 36m), el venezolano Yordan Osorio (ST 11m) y el iraní Sardar Azmoun (ST 14, 22 y 38m).



El volante colombiano Wilmar Barrios, ex Boca Juniors, fue titular en Zenit frente al equipo que milita en la segunda división del fútbol qatarí.



Sebastián Driussi, de 23 años, inició su carrera en River Plate y desde la temporada 2017/2018 juega para Zenit que tiene en su plantel al volante Matías Kranevitter, quien no continuaría en el club, y el defensor Emanuel Mammana que se recupera de una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda.