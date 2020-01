DT Madelón: "La dirigencia es la que debe dar explicaciones"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Unión de Santa Fe, Leonardo Madelón, intentó despegar de una eventual responsabilidad y remarcó que la dirigencia del club “es la que debe dar explicaciones” respecto de los movimientos que se produjeron en las últimas horas en el mercado de pases y que dejaron al 'Tatengue' sin tres de sus principales jugadores.



“El vestuario está bien, más allá de la partida de los jugadores. El hincha de Unión sintió el shock pero es la dirigencia la que debe dar explicaciones”, resaltó el técnico en conferencia de prensa en la que -extrañamente- no aceptó preguntas de parte de los periodistas.



El conjunto 'rojiblanco' se quedó sin tres de sus valores habitualmente titulares, al emigrar el lateral derecho Damián Martínez (Rosario Central), el zaguero central Yeimar Gómez Andrade (Seattle Sounders, EE.UU.) y el mediocampista Nelson Acevedo (Defensa y Justicia)



“No esperábamos las salidas. Pero hicimos un equipo que hará un buen partido. Estoy convencido de que nos va a ir bien”, dijo Madelón, con relación al encuentro de mañana ante uno de los líderes, Argentinos Juniors, pautado para las 21.40 en el estadio 15 de Abril de la capital santafesina.



“Todo lo que se prometió en Unión se dio. Desde el dia que nos pidieron ascender y lo logramos. Luego nos pidieron afianzar al club en Primera y lo hicimos. Después nos pidieron que había que empezar a vender. Se hizo. Nos fue muy bien contra el rival de siempre, contra el clásico adversario. Si faltaba algo nos clasificamos para una Copa Internacional”, disparó Madelón.



“Yo quiero mucho a Unión por eso quiero decirle a la gente que no miren nada raro y que no inventen cosas. Yo mañana pongo el mejor equipo disponible y lo digo así, con enjundia, porque tenemos derechos adquiridos para hablar así”, agregó el DT.