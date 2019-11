DT Orsi apunta: "El empate es para festejar: San Martín está puntero"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Favio Orsi, uno de los componentes de la dupla técnica del líder de la zona B del campeonato de la Primera Nacional, advirtió que el empate alcanzado hoy ante All Boys (1-1) en Floresta “es para festejar”, ya que San Martín de Tucumán “está puntero”.



“El empate es para festejar. San Martín está puntero”, expresó uno de los entrenadores del conjunto 'santo', que reúne una racha de nueve encuentros sin perder y encabeza la clasificación zonal, con 24 unidades.



Orsi, quien se desempeña junto a Sergio Gómez como uno de los DT del elenco de La Ciudadela, declinó hacer comentarios, respecto de la actuación del árbitro Diego Ceballos, de floja tarea en este encuentro válido por la undécima fecha del campeonato.



“De los árbitros no hablo. Solamente voy a decir que la sanción del primer penal condicionó el resto del partido”, manifestó Orsi.



La referencia del técnico tiene relación directa con la polémica que se generó en el conjunto local, tras la sanción de la primera pena máxima, por una hipotética mano del uruguayo Sebastián Martínez, quien -además- se fue expulsado, cuando apenas se llevaban disputados 11 minutos de juego.



“El rival (All Boys) fue muy inteligente para sacar provecho de ese clima de nerviosismo que se generó en el ambiente”, dijo Orsi, quien reconoció que la expulsión de Gonzalo Rodríguez (Pt. 32m.) “se veía venir”, por lo que protestaba la parcialidad local ante cualquier infracción de jugador visitante.



“Tenemos bien en claro a lo qué jugamos y sabemos que el camino es largo”, sostuvo Orsi, que declaró también sentirse “emocionado” por la serie de festejos que se iniciaron hoy en Tucumán por el aniversario 110 de fundación de San Martín como institución.



“Nos juntamos con los jugadores en la concentración y observamos en directo la fiesta. Emociona lo de la gente de San Martín. Por eso estamos comprometidos a brindar el mayor esfuerzo posible para cumplir el objetivo”, apuntó el entrenador.