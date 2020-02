DT Zubeldía: En Lanús "los cinco cambios tienen que ver con el momento del equipo"

El entrenador de Lanús, Luis Zubeldía, argumentó esta noche que las cinco variantes que realizó en la victoria por 2 a 0 sobre Godoy Cruz respecto de la derrota anterior por el mismo marcador frente a Aldosivi "tuvieron que ver con el momento del equipo y no con que los que entraron sean mejores que los que salieron".



"El equipo ganó muy bien porque se mostró seguro y con variantes en ofensiva. Era fundamental ganar hoy para recuperarnos de la derrota con Aldosivi y mantenernos cerca de River (a cuatro unidades de la punta de la Superliga)", explicó Zubeldía.



"Siempre es bueno sumar de a tres puntos como locales para hacernos fuertes en nuestra cancha, que es algo que sostengo desde que asumí en 2018", insistió.



Y respecto de las cinco modificaciones entre un partido y otro puntualizó que "tienen que ver con los momentos del equipo. Este es un plantel y los que entraron eran los que mejor estaban, pero eso no significa que sean superiores a los que salieron ni nada por el estilo".



"Por ejemplo ahora se viene la Copa Sudamericana y vamos a necesitar de todos. Por eso sobre la marcha vamos a ver si tenemos el plantel suficiente como para pelear la Superliga y también avanzar en ese torneo", completó el director técnico "granate".



En tanto su colega de los mendocinos, Mario Sciacqua, arremetió en la charla con Télam respecto de la necesidad "de hacer mucha autocrítica desde los futbolístico, y a la vez hablar en lo anímico para que el grupo recupere la confianza".



"Por momentos se jugó bien, pero faltó continuidad y contundencia para definir las situaciones a favor, algo que parece ser un problema que tiene que ver más con lo psicológico que con el juego en sí. Es que la campaña en este torneo, con 15 derrotas, las últimas cuatro al hilo, hablan de eso muy claramente", concluyó el ex entrenador de Colón, Patronato y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.