Dudas y escándalo en la elección de la reina de la Vendimia

Un grupo de padres de las soberanas que compitieron por la corona de la Fiesta Nacional de la Vendimia, presentaron una nota ante la Secretaria de Cultura de la vecina provincia para impugnar la elección de la reina y virreina alegando que se cometieron irregularidades.

La reina de la Vendimia en este 2019 es María Laura Micamesy la virreina es Luz Mercol Pelandino, poco después de su coronación, durante la noche del 10 de marzo, los padres comenzaron a quejarse de las supuestas irregularidades.

Al cierre del espectáculo "Tejido en tiempo de Vendimia" se dio a conocer que la estudiante de Trabajo Social había conseguido 44 votos, mientras que la virreina recibió 31 sufragios de un total de 320. Según consignó en su momento la web de Gobierno: hubo "300 votos se distribuyeron entre el público y fueron seleccionados a través del DNI, en esta oportunidad los terminados en 7. Para los intendentes se repartieron 18 votos, uno para Corenave y otro para Covinave (Comisión de Reinas y Virreinas Nacionales, respectivamente)".

MIRÁ TAMBIÉN María Laura de San Carlos es la nueva Reina Nacional de la Vendimia

Sin embargo, los padres percibieron que la cantidad de papeletas que se habían "cantado" desde el escenario durante la noche de la elección distaba mucho de la cifra oficial. "Después nos reunimos a cenar y nos dimos cuenta que había algo raro, fue así que empezó todo. Preguntándonos entre los padres nos empezamos a organizar", comentó a diario Uno una de las madres que forma parte de este grupo pero prefirió resguardar su identidad.

"No es nada en contra de las chicas -por Micames y Mercol-, ellas también son víctimas de esta situación irregular. Nosotros lo que queremos es que algo tan importante no pierda la seriedad", aseguró la mujer.

Para iniciar esta cruzada es que los padres decidieron buscar un representante legal y pedir información a la Secretaría de Cultura sobre el reglamento y las actas de la elección.

El reclamo formal

El 14 de marzo se le pidió a la cartera que encabeza Diego Gareca una copia del reglamento vendimial, la planilla de votantes con el DNI, el acta de los escribanos actuantes en el procedimiento y un soporte informático, detalló Enríquez.

"El 22 de marzo se procedió a la entrega de la documentación y una declaración por parte de Alejandro Pelegrina, director de Producción Cultural y Vendimia, con los padres presentantes", narró el letrado. Y explicó: "En ese momento, no se entregó el acta del acto eleccionario sino una planilla en súper A3 en la que consta la gente que votó. Pero en la confección de este documento no compareció la comisión fiscalizadora por lo que no figuran las seis firmas requeridas sino solo cuatro".

Cultura analiza el pedido

Alejandro Pelegrina fue escueto al ser consultado sobre esta situación pero confirmó que el pedido de los padres fue recibido por la Secretaría y será resuelto por las autoridades de la cartera.