Duhalde destacó que "el tema productivo" tenga "centralidad" en el gobierno de Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente Eduardo Duhalde destacó hoy la intención del gobierno nacional de conformar un Consejo Económico y Social y la "centralidad" que se le da al "tema productivo", al hacer un balance de las reuniones que mantuvo en los últimos días con algunos de los integrantes de la administración de Alberto Fernández.



"Me escuchan y yo también los escucho, pero después no tienen por qué estar de acuerdo", señaló el ex mandatario a radio La Red sobre las reuniones que mantuvo en los últimos días con con el presidente Alberto Fernández; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y el gobernador y la vicegobernadora bonaerenses, Axel Kicillof y Verónica Magario, respectivamente.



Agregó que es "habitual que los vea", en referencia a estos encuentros, y señaló que su intención es "colaborar" aportando su "experiencia".



Respecto al Consejo Económico y Social, destacó el hecho de que "sea elegido por el Senado y que tenga una presidencia más allá de este gobierno".



En ese sentido, elogió que tanto el Presidente como el gobernador hablan en público y en privado "de la centralidad del tema productivo", cuestión prioritaria para Duhalde ya que, dijo, "Argentina no produce lo que tiene que producir".



"Sabiendo eso, en lo que estamos todos de acuerdo, mi pregunta es por qué no metemos manos a la obra y discutimos el cómo", añadió.



Consultado sobre su balance por el primer mes de gestión, dijo que "no es serio" evaluarlo tan pronto pero opinó que "la gente está tranquila y hay cierta esperanza", aunque advirtió que "no hay que defraudarla", por lo que se debe "actuar rápidamente" para que el crecimiento se ponga en marcha.