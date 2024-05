Dustin Poirier no descarta el retiro tras el UFC 302 de este sábado

Dustin Poirier lo ha hecho casi todo, pero este sábado 1 de junio tendrá una nueva oportunidad de alcanzar la cima. “The Diamond” es uno de los atletas más venerados y respetados de todo el roster de las MMA. Este fin de semana, chocará con Islam Makhachev por el título de los peso ligero en el UFC 302. En el día de medios, el estadounidense dejó varias frases interesantes para los fanáticos.

"Tengo un título de UFC que dice campeón mundial con mi nombre en mi sala de estar. Mantengo ese cinturón en alto porque Max Hollloway, cuando lo derroté por ese cinturón, estaba en una racha de 12 victorias consecutivas. Era el actual campeón de peso pluma en ese momento. Luché contra un campeón mundial, un campeón mundial en múltiples ocasiones. Esa es una gran victoria. Así que está ahí arriba, pero no es indiscutible", indicó Poirier.

Luego, Dustin resaltó: "Lo dije una y otra vez. Ese es el último lugar. ¿Qué más puedo hacer en este deporte? No estoy alardeando aquí, pero he estado luchando durante mucho tiempo. De mi generación, peleé contra los mejores muchachos de 155 libras del mundo. Algunos de ellos dos veces. Lo he hecho todo y les he ganado a muchos, pero no he tenido la etiqueta de campeón mundial indiscutible".

Dustin Poirier y el posible retiro

"Esa es la razón por la que me puse un par de guantes cuando tenía 17 años. Ser el mejor del mundo. Y el sábado por la noche tengo una oportunidad. Veinticinco minutos para considerarme el mejor del mundo y eso es poderoso. No se trata de dinero. No se trata del Salón de la Fama ni de ningún récord. Se trata de lograr algo que le dije a mi esposa cuando tenía 17 años que iba a hacer, que he estado persiguiendo y escalando para lograrlo", añadió el "Diamante".

Para cerrar, Dustin Poirier indicó: "¿Lo haría de nuevo? Cien por ciento. Me ha dado todo lo que tengo y lo amo, y me ha enseñado mucho. Pero tengo 35 años y tengo una hija que está por cumplir 8 años. Tengo negocios. Mi familia. Estoy cansado de perderme las prácticas de fútbol, ​​las presentaciones de porristas y las fiestas de cumpleaños. Quiero estar ahí para mi familia y tener una rutina. Estoy muy agradecido por luchar y lo volvería a hacer, pero ¿en qué momento estoy dando demasiado?".