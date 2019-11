Dybala considera "una ventaja" jugar con Messi y Cristiano

El argentino Paulo Dybala consideró hoy "una ventaja" poder compartir equipo con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el seleccionado argentino y en Juventus de Italia, respectivamente, ya que los puede "estudiar todos los días".



En una entrevista con el diario El País, de España, el futbolista cordobés se refirió a la convivencia con "dos fenómenos" que "están uno o dos escalones por encima del resto".



"Mis amigos me decían eso: 'Boludo tenés al mejor en la selección y ahora te traen al otro mejor'. Yo les contestaba: 'Se equivocan. Es una ventaja para mí'. Los puedo estudiar todos los días. ¿Quién no quiere tirar una pared con los mejores? Estamos hablando de dos fenómenos, dos tipos que están uno o dos escalones por encima del resto", expresó Dybala al ser consultado sobre si no sentía tapado por los dos mejores futbolistas del mundo.



"Están a otro nivel futbolístico y también a otro nivel mental. No es fácil aguantar, llevar una carrera de esa manera, hacer 40 goles todos los años. Es una locura. En la historia del fútbol pasaron grandes jugadores por grandes equipos y no consiguieron lo que ellos hicieron. Se potenciaron y se hicieron bien el uno al otro", agregó el "10" de Juventus.



El ex Instituto también remarcó que tiene buena relación fuera de la cancha con ambos y reveló que Messi "es mentiroso" en el truco.



"Tengo buena onda con Cristiano. Hablamos mucho, a veces nos quedamos charlando un rato largo... de la selección, de la Juve, pero también de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Y, con Leo, también. La relación creció mucho, como es lógico. No es lo mismo un club en que te ves todos los días que la selección, donde te juntás cada tanto. Pero con el tiempo construimos una relación estupenda y muy comunicativa. Compartimos tardes de mate y tenemos un grupo en el que jugamos al truco en la habitación. Juega bien y es mentiroso", contó.



"Fuera de la cancha son dos personas muy tranquilas y adentro son dos monstruos. Escuché que Luis Scola decía que tanto Leo como Cristiano entran a la cancha convencidos de que son los mejores y que por eso son los mejores. Y estoy seguro de que eso es así", redondeó.



Dybala será protagonista mañana de uno de los partidos salientes de la quinta fecha de la Liga de Campeones de Europa, cuando Juventus reciba a Atlético de Madrid, de Diego Simeone.



"Los equipos del 'Cholo' defienden bien, pero si cuidas el resultado te puede jugar en contra", advirtió.