Dybala convirtió el gol de la victoria de la Juventus que es líder

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El argentino Paulo Dybala convirtió hoy el solitario gol de la victoria del líder Juventus sobre Milan, por 1-0, resultado que le devolvió la cima de la Serie A del fútbol italiano de primera división, al completarse la 12ma. Fecha.



El atacante cordobés, de 25 años, recibió un pase de Gonzalo Higuaín, acomodó el balón con la izquierda y despachó un remate de derecha, bajo, que se coló junto al poste derecho del arquero Gianluigi Donnarumma, cuando iban 32 minutos de la segunda etapa.



De este modo, el ex Instituto de Córdoba, que ingresó en el segundo tiempo por el astro Cristiano Ronaldo, consiguió su tercer gol en la campaña de la escuadra de Turín, que reúne 32 puntos y aventaja por uno al escolta, Inter.



En tanto, el delantero tucumano Joaquín Correa anotó un doblete (Pt. 30m., y St. 35m.) para Lazio, que superó claramente a Lecce, por 4-2.



El ex atacante de River Plate y Banfield, Giovanni Simeone, marcó, de taco, el tercer gol del Cagliari (donde también jugó el ex Gimnasia La Plata y Racing, Lucas Castro), que vapuleó a la Fiorentina (Germán Pezzella fue titular) por un contundente 5-2



El ex arquero de Racing, Juan Musso, en tanto, fue la figura de Udinese y atajó un penal a Andrea Petagna, sobre la hora, en el empate sin goles con SPAL.



También jugaron Sampdoria 0-Atalanta 0 (con Juan Palomino y Alejandro Gómez); Parma 2-Roma 0 (con Federico Fazio y Javier Pastore).



Otros adelantos: Sassuolo 3-Bologna 1 (viernes); Brescia 0-Torino 4 (con Cristian Ansaldi); Inter 2 (Lautaro Martínez)-Hellas Verona 1 y Nápoli 0-Genoa 0 (Cristian Romero) (sábado)



Posiciones: Juventus 32 puntos; Inter 31; Lazio y Cagliari 24; Atalanta y Roma 22; Nápoli 19; Parma 17; Fiorentina 16; Hellas Verona 15; Torino y Udinese 14; Sassuolo y Milan 13; Bologna 12; Lecce 10; Genoa y Sampdoria 9; SPAL 8; Brescia 7.