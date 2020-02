Economía llamó a licitación para canjear el bono AF20 por hasta cuatro nuevos instrumentos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministerio de Economía convocó hoy a tenedores de Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual Vencimiento 2020 (AF20) a una nueva licitación pública de los títulos, para ser canjeados por hasta cuatro nuevos instrumentos el lunes 3 de febrero.



Los nuevos bonos reemplazarán al AF20, que vencía el 13 de febrero próximo por $105.000 millones, y tendrán como nuevo vencimiento el 5 de agosto de 2021.



Las opciones que ofrecerá Economía para la adhesión podrán ser combinables por los acreedores y estarán ajustadas por distintos mecanismos: Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), tasa BADLAR, evolución del tipo de cambio y Tasa de Interés Dual.



Este será el primer canje de bonos que enfrenta el gobierno del presidente Alberto Fernández, que hasta ahora había canjeado sólo Letras del Tesoro (Lecaps) con vencimientos entre febrero y abril por un valor nominal de $99.612 millones (US$ 1.658,8 millones) por instrumentos en pesos con vencimiento el 28 de agosto (Lebads).



"Queremos construir un perfil de deuda sostenible en el tiempo", aseguró hoy el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, durante una rueda de prensa en el Palacio de Hacienda.



Al respecto, sostuvo que el objetivo del Gobierno nacional es alcanzar "un camino de normalización de los bonos" en medio de una evidente "ansiedad en los actores" que "puede generar ruido que no es provechoso para ese sendero de normalización".



Por otra parte, dejó en claro que "todas las operaciones de canje tienen que estar enmarcadas en la Ley de Administración Financiera", que obliga al gobierno ante el canje de un bono soberano a lograr un mejora en dos de sus tres condiciones: plazo, monto e interés.



"Creemos que el menú de instrumentos es novedoso. Queremos que el mercado deje de operar por paridad y, por eso, planteamos estos instrumentos construidos de manera consistente", destacó Bastourre.



Ante la sucesión de vencimientos de deuda en los primeros meses de este año admitió que el gobierno heredó "una pared" y que, por ello, la propuesta será que no se convalide "cualquier tasa que diga el mercado", sino un esquema consistente al que pueda hacerse frente.



El llamado a licitación fue oficializado esta tarde a través de una circular de la cartera a cargo de Martín Guzmán en la que se aseguró que la medida busca "construir una curva de rendimientos consistente con las políticas de deuda" y "mejorar el perfil de vencimientos de los instrumentos en Pesos".



"Se invita a los tenedores de los Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual Vencimiento 2020 (AF20), originalmente emitidos por el artículo 1° de la resolución de firma conjunta Nro 7 del 11 de julio de 2018 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Hacienda a presentar ofertas para canjearlos por cualquiera de los Nuevos Instrumentos, o por una combinación de ellos", informó Economía en su comunicado.



Puntualmente, sobre los bonos ajustados conforme al CER se informó que devengarán intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión y que será "a la tasa del 1% nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 5 de agosto de 2020, 5 de febrero de 2021 y 5 de agosto de 2021".



También aclaró que los nuevos instrumentos gozarán "de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia" y que "los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución".



La recepción de ofertas comenzará a las 11 y finalizará a las 15 del 3 de febrero de 2020 y los interesados en presentar ofertas deberán hacerlo a través del SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico, indicando la cantidad de Valor Nominal Original del Bono Dual 2020 a entregar en canje.



Podrán participar personas físicas o jurídicas a través de agentes de liquidación y compensación, y de negociación registrados ante la Comisión Nacional de Valores.