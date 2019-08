Ed Sheeran y Paulo Londra estrenaron video de "Nothing on you"

Junto a Dave presentaron el clip del tema incluido en el álbum "No.6 Collaborations Project" del cantante británico.

Ed Sheeran, Dave y Paulo Londra presentaron el video oficial de ‘Nothing on You’. El clip fue grabado en Londres y estuvo dirigido por la plataforma de música por internet SBTV, el mismo equipo que filmó la primera sesión online de Sheeran con ‘You Need Me, I Don’t Need You’ en 2010.

MIRÁ TAMBIÉN Después de superar a Ariana Grande, Lali ¿se retira?

‘Nothing on You’ está incluido en el álbum ‘No.6 Collaborations Project’, que llegó a convertirse en N° 1 en todo el mundo y está a punto de completar su cuarta semana consecutiva en la cima de la lista de álbumes oficiales de Reino Unido.

Mientras que Sheeran es el artista más escuchado en Spotify con más de 73 millones de oyentes mensuales, el crecimiento de Londra no se detiene.

El trapero argentino agotó las entradas de sus shows el 7 y 8 de septiembre en el Orfeo Superdomo de Córdoba, en el marco de su "HomeRun Tour". Bajo esta misma gira, Londra se presentará en Capital Federal el 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo.

FUENTE: Rating Cero