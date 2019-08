Después de superar a Ariana Grande, Lali ¿se retira?

"Bueno....me retiro amorosos míos. Quiero agradecerles el aguante incondicional hace tantos años y con cada cosa que emprendo. Sé que están ansiosos por escuchar mi nueva música y yo también... los mal acostumbré sacando tres discos sin stop jaja", fueron las palabras que escribió la actriz.

Y continuó: "Hay momentos diferentes, nuevos... Y este es uno. De reencontrarse y seguir buscando la originalidad y crecer. Siempre buscando representarme y representar mi país. Este 2019 me está enseñando tanto".

Sin embargo, aquellos posteos levantaron las dudas de sus fans sobre un posible retiro de la música y también varios medios se hicieron eco de la "noticia".

Es por eso que la propia Lali tuvo que salir a aclarar en esa misma red social que en ningún momento pensó en dar un paso al costado.

Con humor, la artista expresó: "Ayer puse después de estar un rato compartiendo recuerdos con mis seguidores: "chau. Me retiro" y hoy hay medios llamando a mi jefa de comunicación preguntando, ¿por qué me retiro de la música? jajaja me reí 30 minutos".

Y agregó divertida: "Es cierto que estaba reflexionando y compartiendo pensamientos...pero el "Me retiro" era "Me voy a poner la milanesa al horno. Hasta mañana...".

Este rumor surge en el momento de mayor éxito musical para Lali ya que Billboard la posicionó en su ranking Social 50 superando a Ariana Grande, lo cual la ubica en el puesto número 5.

FUENTE: Diario Show