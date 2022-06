Ediles de Rivadavia piden que el Ejecutivo detalle cómo se usan los camiones

Otra vez la contratación de camiones para el uso municipal de Rivadavia está bajo la lupa de denuncias de concejales opositores. Es que como ocurriera en la gestión Ana María López, ahora los ediles del Frente de Todos son los que reclaman transparencia en la información de los vehículos que utiliza el departamento y que no se especifica el total ni las tareas que realizan.

Esta vez tres de los cuatro ediles que son parte del Frente de Todos, firmaron un pedido de informe en el que solicitan mayor información de la contratación de camiones en Rivadavia de los meses de enero y febrero de este año.

El escrito expresa la solicitud sobre “el registro de camiones contratados o de dominio propio que cuenta la Municipalidad de Rivadavia por ser necesario el conocimiento del cuerpo legislativo como corresponde bajo el precepto del acceso de la información pública”. Critica también que el Ejecutivo sólo informa de manera general que “los camiones contratados son de uso para recolección de residuos y tanques, sin obtener mayor información que esta”.

El objetivo de documento ingresado al Deliberante es tener mayor transparencia. El edil Lucio Gutiérrez, firmante por el Frente de Todos, expresó que “es un pedido reiterativo que llevamos haciendo al Ejecutivo y aún no tenemos la respuesta que buscamos. Con esto no queremos hacer otra cosa que no sea tener la información que todo concejal debe tener sobre la gestión”.

En el mismo sentido se expresó Leonardo Lorenzo, otro de los concejales firmantes del Frente de Todos, y contó que “obviamente no nos motiva otra cosa que no sea cumplir responsablemente con nuestra función como legislador distrital. Es un pedido de informe fácilmente solucionable c ya que con tan sólo le especificación de la utilización de los recursos departamentales, es suficiente”.

En el caso Walter Vázquez, también integrante del bloque legislativo del Frente de Todos, la búsqueda está apuntada a “respetar con un derecho ciudadano como es el acceso a la información pública y que siempre expresé como fundamental. No sabemos siquiera cuánto personal y lo que ganan para brindar servicios al municipio. Además son preguntas que los vecinos nos hacen a nosotros y no podemos responder por la falta de los datos que obligatoriamente tiene que brindar la gestión de Martín”.

Los ediles opositores a la gestión de Martín ya habían realizado pedidos de esas características pero en otra falta que observaron. Puntualmente, en marzo pasado se ingresó una solicitud sobre la falta del código normativo que permite al intendente no tener que utilizar la herramienta de la licitación y que en este sentido se haya utilizado muy poco en los últimos años.

Por esto es que presentaron un proyecto de formación de la oficina de contratación y compra para que haya más licitaciones en el departamento.