EEUU atacó a líder de Al Qaeda en Yemen y aguarda confirmación de su muerte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Estados Unidos lanzó a principios de enero un ataque contra el líder del grupo extremista Al Qaeda en Yemen y está a la espera de recibir información oficial para confirmar su muerte, informó hoy el diario New York Times, que cita fuentes de seguridad.



Según el diario, el ataque ocurrió en torno al 8 de enero, fecha en la que Washington asesinó al comandante iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto internacional de Bagdad.



De confirmarse la muerte de Qasim al Rimi, de 41 años, representaría un duro golpe para la rama yemení del grupo extremista, una de las más poderosas de la organización.



La nota de The New York Times agregó que un informante yemení fue quien proporcionó a la CIA los datos sobre la ubicación de Al Rimi, quien presuntamente fue monitoreado por drones hasta lanzar el ataque en la región de Wadi Abedah, en el centro del país.



Al Rimi era considerado un objetivo prioritario por su envergadura histórica, al tratarse de uno de los pocos miembros de Al Qaeda involucrado en ataques previos a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos que todavía seguían con vida, informó la agencia de noticias DPA.



Al Rimi, yemení de nacimiento, regresó a su país natal después de pasar una estadía de entrenamiento en Afganistán y fue encarcelado durante cinco años por conspirar para matar al embajador estadounidense.



El dirigente extremista salió de la cárcel un año después, y comenzó a ascender en las filas de Al Qaeda.



El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera a su muerte.



Era sospechoso del atentado de 2008 contra la embajada estadounidense en Sana en la que murieron 10 guardias de seguridad y cuatro civiles, así como también de un complot organizado en 2009 para derribar un vuelo estadounidense.