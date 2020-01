EEUU lanzó un segundo ataque en Bagdad contra paramilitares proiraníes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Estados Unidos lanzó esta noche un nuevo ataque con misiles contra la comandancia de las Fuerzas de Movilización Popular (Hashd al Shaabi), una coalición de paramilitares iraníes, en el que murieron al menos seis personas en el norte de la capital iraquí, Bagdad.



El ataque, perpetrado ya en la madrugada del sábado en Irak, fue contra automóviles en los que se encontraban médicos de la agrupación, según ha informado la cadena de televisión Al Sumaria y es el segundo ataque, a menos de 24 horas del asesinato del general iraní Qassen Soleimani, también en Bagdad, informó la agencia Europa Press.



El impacto de los misiles causó "muertos y heridos", señala la información televisiva que replica la prensa estadounidense, pero no especifica la identidad de los muertos,



Según las primeras informaciones, los muertos serían al menos 6 por el ataque contra un convoy que circulaba por la región de Taji, a unos 28 kilómetros al norte de Bagdad.



Es el segundo bombardeo en menos de 24 horas que los Estados Unidos realiza en esa región. El jueves, por orden del presidente Donald Trump, un avión no tripulado mató al jefe de las Fuerzas de Movilización Popular y el general iraní Qasem Soleimani.



Trump dijo que el general Soleimani fue "eliminado" cuando estaba a punto de atacar intereses estadounidenses, pero que no buscaba con ello iniciar una guerra ni derrocar el gobierno iraní.



"Soleimani estaba planeando ataques inminentes y siniestros a diplomáticos estadounidenses y personal militar, pero lo descubrimos en el acto y lo liquidamos", dijo el mandatario estadounidense en una declaración televisada en Florida.