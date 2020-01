EEUU mira a Latinoamérica y defiende el modelo de Bolivia y Ecuador para Sudamerica

El principal asesor de Donald Trump para América Latina anunció que Estados Unidos prepara la iniciativa "América Crece", con el objetivo de fomentar los lazos económicos en la región, reveló que su modelo son los actuales gobiernos de Ecuador y Bolivia y defendió la reelección de Luis Almagro en la OEA.



En una entrevista con la agencia de noticias EFE, Mauricio Claver-Carone, admitió el "inequívoco" apoyo de Estados Unidos a Quito y La Paz en los procesos que hicieron desde "la oscuridad hacia las democracias abiertas" y destacó el éxito de las políticas de "máxima presión" sobre Venezuela.



"Estas transiciones democráticas son un modelo para los pocos países que, gracias a Dios quedan dentro de ese radicalismo, Venezuela y Nicaragua, de ver cómo se puede virar esa página y buscarse un futuro más abierto, próspero y democrático", expresó el director para la región del Consejo de Seguridad nacional de Estados Unidos al término de su gira por Latinoamérica.



Agregó que la "ardua" tarea que queda por delante a esos países es la labor hacia la prosperidad económica.



Para ello, Estados Unidos prepara la iniciativa "América Crece", con la mirada puesta proyectos energéticos y de infraestructuras en Sudamérica, aseguró el funcionario al término de su gira por Ecuador, Bolivia y Perú.



"Nos encantaría que toda la producción de sus empresas se lleve a cabo en los Estados Unidos y el empleo se cree allí, pero si no se puede, la producción no debería ir a China, sino al sur", explicó el asesor de Trump, después de señalar que quieren fomentar en la región "valores" como el mercado libre, los derechos humanos y la democracia.



"Ecuador, Boliva y Perú han tenido relaciones comerciales "innaturales" con China y sería bueno que se refuercen sus relaciones con los Estados Unidos", agregó y acusó a China de fomentar "dependencia, deuda y corrupción".



"Trump ve la región como sus aliados y vecinos. Él se queja del gasto de recursos en sitios lejanos, como Siria, y dice, con nuestros vecinos, que tienen nuestros valores, ¿porque esos recursos no los usamos aquí?", expresó Claver-Carone.



Al ser consultado sobre el proceso electoral en Bolivia, donde actualmente hay un gobierno de facto, Carone opinó que "por primera vez en más de 15 años hay transparencia" en el país del altiplano.



"Vemos transparencia en Bolivia. Trabajan con nosotros, con ONGs, organismos internacionales, para que ese proceso (las elecciones) sea abierto y sin nada que esconder, todo lo contrario a lo que había hecho Evo Morales.



Sobre Venezuela y la política estadounidense de "máxima presión", aseguró que seguirán la misma trayectoria y vendrán más acciones hasta que haya elecciones libres, democráticas y pacíficas.



"Nosotros tenemos claro que hasta que Maduro no salga del poder esa situación no se va a aliviar. Por eso mantendremos la presión al régimen y los individuos que causan daño", advirtió.



En esta línea, el asesor de Trump para América Latina respaldó la postulación del uruguayo Luis Almagro para seguir otros cinco años al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuestionó la candidatura del peruano Hugo de Zela, que para la Casa Blanca entender que es "francamente divisoria" e "innecesaria".



Almagro, ex canciller Uruguayo durante la presidencia del izquierdista José Mujica, ha cosechado cuestionamientos de diversos gobiernos de la región por su alineamiento con Washington.



No es el primer respaldo que recibe Almagro desde la Casa Blanca. Este viernes el secretario de Estado, Mike Pompeo, lo visitó en la sede de la OEA en su favor y lo tildó de "campeón de la libertad" que no teme dejarse guiar por sus "valores".



Claver-Carone afirmó que habló de la candidatura de De Zela con las autoridades peruanas, en su paso por el país, a quienes les dijo que la prioridad de su gobierno sobre la OEA pasa porque el "organismo esté a la vanguardia de la democracia".



"La OEA es más relevante hoy que lo fue por décadas y eso fue por el liderazgo de Almagro. Ahora por primera vez habla sin ningún tipo de doble rasero ideológico, promueve la democracia y los derechos humanos a pesar de la ideología", apuntó el consejero.



En las elecciones de la OEA del 20 de marzo también se postulan la ex ministra canciller ecuatoriana y ex presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa.



Almagro cuenta con el apoyo expreso de Estados Unidos, Colombia y el Gobierno electo de Uruguay; De Zela compite por la misma base electoral a la vez que tiende puentes con algunos países caribeños.



Espinosa, por su parte, confía en los catorce votos del Caricom, aunque hay dudas sobre que voten en bloque.



Los tres candidatos presentarán sus propuestas ante el Consejo Permanente de la OEA el próximo 12 de febrero.