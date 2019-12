Egresaron las primeras maestras del barrio Carlos Mugica de Retiro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Siete mujeres que estudiaban en el Instituto Superior de Formación Docente instalado dentro del barrio Carlos Mugica (ex Villa 31) en el barrio de Retiro, obtuvieron su título de docente y se convirtieron en las primeras en egresar de un establecimieto terciario dentro de un asentamiento, informaron hoy fuentes de la legislatura porteña.



"Estamos muy emocionados por esta primera camada de maestras, son siete pero esperemos que en el futuro sean muchos más", aseguró María Bielli, quien fuera la primera rectora del instituto y legisladora porteña por el Frente de Todos.



El profesorado fue reconocido oficialmente por el Gobierno de la Ciudad en 2015 pero se proyectó en 2014 por iniciativa de la organización social "El Hormiguero".



"En el barrio no existía ninguna instancia de educación terciaria o superior. Cuando iniciamos el proyecto le preguntamos a los vecinos que querían tener en la villa: nos pidieron tener sus propios maestros", afirmó Bielli



“El Dorita”, tal como se conoce al Intituto dentro del Barrio 31 - tiene 60 estudiantes en todos sus cursos, de las cuales 57 son mujeres que en muchos casos son madres y trabajan.



"Sostener la cursada fue muy difícil por la situación económica. Por eso nos llena de orgullo esta primera camada que sale del Dorita, que demuestra que el esfuerzo no fue en vano", dijo Bielli..



Para el período lectivo 2020 se proyecta sumar mayor tecnología, mejorar y ampliar el espacio de cursada e incorporar las lenguas originarias como una herramienta de integración en la diversidad.