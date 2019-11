El abogado de Saldaño reiteró su pedido para que Estados Unidos no aplique la pena de muerte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El abogado que representa al cordobés Víctor Saldaño, de 47 años, quien desde 1995 se encuentra en el llamado "corredor de la muerte" en una prisión de Texas, EE.UU, esperando que se ejecute la sentencia, participó en una reunión de trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y pidió nuevamente que no se le aplique la pena de muerte a su defendido.



En diálogo con Télam, el doctor Juan Carlos Vega, precisó que el encuentro con la CIDH “fue muy importante por tiempo y la presencia de autoridades, ya que estuvieron integrantes del comisionado de la CIDH, dos altos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense y, telefónicamente, miembros de la embajada Argentina, y otros funcionarios del país del norte de manera remota”.



“Queremos saber si Estados Unidos va a cumplir con la decisión de fondo de la CIDH, la víctima es una sola”, sostuvo Vega destacando el “racismo” de ese país para con su cliente.



“Este es el primer precedente en el Sistema Interamericano de DDHH que condena a los EE.UU por vicios de racismo en su sistema judicial”, consideró Vega, y afirmó que ese país es el “responsable exclusivo por plurales violaciones fundadas en pruebas de que hubo racismo”.



En ese sentido, Vega enfatizó que a “EE.UU no le gusta este planteo, por eso en mi exposición preferí comenzar con lo concreto, les dije aquí hay una decisión de fondo y queremos saber si la van a cumplir”.



“La decisión americana no es una poesía e integra la causa de la OEA”, remarcó el letrado.



Además, Vega aclaró que en la reunión de trabajo se hablaron de otros temas relacionados: “Tuvimos que tocar lo que está pasando en América latina, hay un subcontinente que está en llamas y uno de los ejes es el racismo”, afirmó, y aseguró que “la convulsión social está muy vinculada con el racismo”.



El abogado destacó que 13 países americanos apoyan el derecho de las víctimas en este caso, “tal como surge del Amicus Curiae interpuesto por Argentina ante la Suprema Corte de Justicia de los EE.UU, en septiembre de este año”.



Esas naciones a las que refiere Vega son Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, República Dominicana, Honduras, Colombia, Ecuador, México, El salvador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay.



“El papa Francisco, por su parte, ha apoyado nuestra lucha de manera expresa mediante tres Notas Verbales de la Secretaria de Estado Vaticano y mediante dos audiencias privadas concedidas a Lidia Guerrero, Juan Carlos Vega y Juan Pablo Cafiero”, contó.



En otro punto, Vega explicó que en la reunión consultó a los estadounidenses si aceptan lo que plantea la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados, a lo que le respondieron: “Nosotros no ratificamos lo de Viena, creemos en el derecho interno”.



Vega valoró que “la CIDH está haciendo lo que debería haber hecho el canciller (Jorge) Faurie hace dos años. Fue un triunfo de las víctimas desde el punto jurídico y político”.



Víctor Saldaño ya fue condenado a muerte dos veces por la Justicia de Texas, por el homicidio de Paul Ray King, un vendedor de computadoras a quien asesinó en noviembre de 1995 junto a un cómplice mexicano para robarle un reloj y 50 dólares en las afueras de la ciudad de Plano.



Uno de esos fallos fue anulado por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, tras acreditar que se utilizó un criterio racista para dictar la sentencia.