El argentinio Pizarro y el francés Gignac le dieron el triunfo a Tigres ante América

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El argentino Guido Pizarro y el francés André Pierre Gignac, que estuvo muy cerca de venir a jugar a Boca Juniors, marcaron los goles del triunfo logrado anoche por Tigres como visitante por 2 a 1 ante América, en partido de ida por los cuartos de final del torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano.



El partido se jugó en el estadio Azteca y América se puso en ventaja con gol del paraguayo Richard Sánchez (40 minutos), pero Tigres reaccionó con tantos del ex Lanús Pizarro (51m) y Gignac (68m).



En el América fue titular el defensor Víctor Aguilera, ex Godoy Cruz, Defensa y Justicia e Independiente, señalo SoccerWay.



El domingo próximo se jugará el desquite y el actual campeón Tigres será local en el estadio Universitario de Nuevo León.



En el otro partido de anoche Monterrey goleó por 5 a 2 al Santos Laguna con goles del colombiano Dorlan Pabón (2), el argentino Nicolás Sánchez (ex Racing y Nueva Chicago), el holandés Vincent Janssen y un gol en contra de Gerardo Arteaga.



Para Santos Laguna, que el domingo próximo será local en el estadio Nuevo Corona, descontaron el argentino Julio Furch (ex Olimpo, Arsenal, Belgrano y San Lorenzo) y el ecuatoriano Eryc Castillo.



En los otros cuartos de final jugados antenoche, León y Morelia empataron 3 a 3 y Necaxa superó a Querétaro 3 a 0. Mañana se jugarán los desquites en Morelos y Querétaro.